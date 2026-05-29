Sporting Cristal vs. Atlético Mineiro por octavos de Copa Sudamericana solo si vence a Bragantino

Conmebol realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en el que puede haber presencia peruana de Sporting Cristal y Cienciano del Cusco. En el caso de los celestes, tendrán que superar su cruce con RB Bragantino para acceder a la siguiente instancia contra Atlético Mineiro.

Sporting Cristal vs. Atlético Mineiro por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, solo si vence a Bragantino

Luego del sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, se conoció que, si Sporting Cristal logra superar la llave ante RB Bragantino de Brasil en los Playoffs, tendrá que verse las caras con Atlético Mineiro en la siguiente instancia. Será un duro camino para los celestes.

Cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

(Boca Juniors vs. O’Higgins) vs. Recoleta

(Sporting Cristal vs. RB Bragantino) vs. Atlético Mineiro

(Lanús vs. Cienciano) vs. Botafogo

(DIM vs. Vasco da Gama) vs. Olimpia

(Santa Fe vs. Caracas) vs. River Plate

(Nacional vs. Tigre) vs. Montevideo City Torque

(Bolívar vs. Gremio) vs. São Paulo

(UCV vs. Santos) vs. Macará

Llaves Playoffs de la Copa Sudamericana 2026

Bolívar vs. Gremio

Sporting Cristal vs. RB Bragantino

Medellín vs. Vasco da Gama

Boca Juniors vs. O’Higgins

Nacional vs. Tigre

Santa Fe vs. Caracas FC

Lanús vs. Cienciano

UCV vs. Santos

Bombos del sorteo de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

¿Cuándo se juegan los Playoffs de Copa Sudamericana 2026?

Según el calendario de la Conmebol, los encuentros de ida se jugarán el 21, 22 y 23 de julio, mientras que los de vuelta serán el 28, 29 y 30 del mismo mes.