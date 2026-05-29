- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Copa Libertadores
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Convocados de la selección peruana
- Programación Liga 1
- Fichajes Vóley
Sporting Cristal vs. Atlético Mineiro por octavos de Copa Sudamericana solo si vence a Bragantino
De vencer a Bragantino de Brasil en los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026, Sporting Cristal tendrá que verse las caras con Atlético Mineiro en octavos de final.
Conmebol realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en el que puede haber presencia peruana de Sporting Cristal y Cienciano del Cusco. En el caso de los celestes, tendrán que superar su cruce con RB Bragantino para acceder a la siguiente instancia contra Atlético Mineiro.
PUEDES VER: ¡No es Hernán Barcos! Sporting Cristal a un paso de firmar con excampeón en Alianza: "Negociaciones"
Sporting Cristal vs. Atlético Mineiro por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, solo si vence a Bragantino
Luego del sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, se conoció que, si Sporting Cristal logra superar la llave ante RB Bragantino de Brasil en los Playoffs, tendrá que verse las caras con Atlético Mineiro en la siguiente instancia. Será un duro camino para los celestes.
Cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
- (Boca Juniors vs. O’Higgins) vs. Recoleta
- (Sporting Cristal vs. RB Bragantino) vs. Atlético Mineiro
- (Lanús vs. Cienciano) vs. Botafogo
- (DIM vs. Vasco da Gama) vs. Olimpia
- (Santa Fe vs. Caracas) vs. River Plate
- (Nacional vs. Tigre) vs. Montevideo City Torque
- (Bolívar vs. Gremio) vs. São Paulo
- (UCV vs. Santos) vs. Macará
Llaves Playoffs de la Copa Sudamericana 2026
- Bolívar vs. Gremio
- Sporting Cristal vs. RB Bragantino
- Medellín vs. Vasco da Gama
- Boca Juniors vs. O’Higgins
- Nacional vs. Tigre
- Santa Fe vs. Caracas FC
- Lanús vs. Cienciano
- UCV vs. Santos
Bombos del sorteo de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
¿Cuándo se juegan los Playoffs de Copa Sudamericana 2026?
Según el calendario de la Conmebol, los encuentros de ida se jugarán el 21, 22 y 23 de julio, mientras que los de vuelta serán el 28, 29 y 30 del mismo mes.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90