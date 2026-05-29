0

Sporting Cristal vs. Atlético Mineiro por octavos de Copa Sudamericana solo si vence a Bragantino

De vencer a Bragantino de Brasil en los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026, Sporting Cristal tendrá que verse las caras con Atlético Mineiro en octavos de final.

Diego Medina
Sporting Cristal puede enfrentar a Atlético Mineiro si clasifica a octavos de Copa Sudamericana 2026.
Sporting Cristal puede enfrentar a Atlético Mineiro si clasifica a octavos de Copa Sudamericana 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

Conmebol realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en el que puede haber presencia peruana de Sporting Cristal y Cienciano del Cusco. En el caso de los celestes, tendrán que superar su cruce con RB Bragantino para acceder a la siguiente instancia contra Atlético Mineiro.

Sporting Cristal cerca de concretar fichaje de exfutbolista con pasado en Alianza Lima.

PUEDES VER: ¡No es Hernán Barcos! Sporting Cristal a un paso de firmar con excampeón en Alianza: "Negociaciones"

Sporting Cristal vs. Atlético Mineiro por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, solo si vence a Bragantino

Luego del sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, se conoció que, si Sporting Cristal logra superar la llave ante RB Bragantino de Brasil en los Playoffs, tendrá que verse las caras con Atlético Mineiro en la siguiente instancia. Será un duro camino para los celestes.

Cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

  • (Boca Juniors vs. O’Higgins) vs. Recoleta
  • (Sporting Cristal vs. RB Bragantino) vs. Atlético Mineiro
  • (Lanús vs. Cienciano) vs. Botafogo
  • (DIM vs. Vasco da Gama) vs. Olimpia
  • (Santa Fe vs. Caracas) vs. River Plate
  • (Nacional vs. Tigre) vs. Montevideo City Torque
  • (Bolívar vs. Gremio) vs. São Paulo
  • (UCV vs. Santos) vs. Macará

Llaves Playoffs de la Copa Sudamericana 2026

  • Bolívar vs. Gremio
  • Sporting Cristal vs. RB Bragantino
  • Medellín vs. Vasco da Gama
  • Boca Juniors vs. O’Higgins
  • Nacional vs. Tigre
  • Santa Fe vs. Caracas FC
  • Lanús vs. Cienciano
  • UCV vs. Santos
Copa Sudamericana

Bombos del sorteo de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

¿Cuándo se juegan los Playoffs de Copa Sudamericana 2026?

Según el calendario de la Conmebol, los encuentros de ida se jugarán el 21, 22 y 23 de julio, mientras que los de vuelta serán el 28, 29 y 30 del mismo mes.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs. Atlético Mineiro por octavos de Copa Sudamericana solo si vence a Bragantino

  2. Exfutbolista de Universitario expresó su deseo de jugar en Alianza Lima: "Daría la vida"

  3. Mano Menezes dio la lista de convocados de Perú para los amistosos contra España y Haití

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano