Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: refuerzos, salidas, renovaciones y rumores

Revisa los últimos movimientos en el mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley. Alianza Lima se refuerza y Universitario renueva a sus figuras.

    Jesús Yupanqui
    Fichajes de la Liga Peruana de Vóley para la temporada 2026-27.
    Te presentamos las novedades más recientes del mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley. Alianza Lima anunció la salida de Doris González. Universitario renovó con Daniela Muñoz y Karla Ortiz. Nayla Da Silva es el flamante refuerzo de Atenea. San Martín y Regatas también incorporan figuras.

    Ysabella Sánchez jugará una temporada más en Alianza Lima.

    Fichajes de Alianza Lima Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

    Salidas

    • Maeva Orlé
    • Elina Rodríguez
    • Yanlis Feliz
    • Doris Manco González
    • Facundo Morando, director técnico (DT)

    Fichajes

    • Cristina Cuba
    • Flavia Montes
    • Allison Holland
    • Daniela Bulaich

    Rumores

    • Ángela Leyva (fichaje)
    • Ivonne Montaño (fichaje)
    • Alondra Alarcón (fichaje)
    • Zoila La Rosa (fichaje)
    • Alejandro Miguel Schneider, director técnico (fichaje)

    Fichajes de Universitario Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

    Fichajes

    • Sarah Evaristo
    • Ingrid Herrada

    Bajas

    • Angélica Malinverno
    • Alexandra Machado
    • María Paula Rodríguez
    • Mara Leao
    • Elis Bento
    • Coraima Gómez
    • Zaira Manzo

    Rumores

    • Aixa Vigil (fichaje)
    • Maricarmen Guerrero (fichaje)
    • Ivonne Montaño (fichaje)
    • Claudio Palza (fichaje)

    Renovaciones

    • Karla Ortiz
    • Daniela Muñoz
    • Lucía Magallanes
    • Mirian Patiño (acuerdo)
    • Maluh Oliveira
    • Cat Flood
    • Francisco Hervás (DT)

    Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

    Fichajes

    • Alexandra Machado

    Rumores

    • Marco Blanco, director técnico (fichaje)
    • Marina Scherer (fichaje)
    • Alexandra Machado (fichaje)
    • Yanlis Féliz (fichaje)
    • Meegan Hart (fichaje)
    • Julieta Lazcano (fichaje)
    • María Paula Rodríguez (fichaje)
    • Zoila La Rosa (fichaje)

    Salidas

    • Adeola Owokoniran
    • Sophia Kruczko
    • Simone Scherer
    • Shiamara Almeida
    • Andrea Sandoval
    • Flavia Montes

    Renovaciones

    • Pamela Cuya
    • Brenda Lobatón
    • Ginna López
    • Angélica Aquino

    Fichajes de Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

    Salidas

    • Petra Schwartzman
    • Darlevis Mosquera
    • Katherine Ramírez
    • Shanaiya Aymé
    • Bárbara Frangella
    • Cristina Cuba

    Renovaciones

    • Katheryn Ryan (confirmado)
    • Kiara Montes (confirmado)
    • Horacio Bastit (DT)

    Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

    Renovaciones

    • Julieta Holzmaisters

    Salidas

    • Astrid Ruiz

    Rumores

    • María Paula Rodríguez (fichaje)

    Fichajes

    • Natalia Monteiro
    • Mariane Casas
    • Anghela Barboza
    • Coraima Gómez
    • Carolina Takahashi
    • Shiamara Almeida

    Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones

    Salidas

    • Anghela Barboza
    • Katielle Alonzo

    Renovaciones

    • Florangel Terrero (negociaciones)
    • Vielka Peralta (negociaciones)
    • Natalia Málaga (confirmado)

    Fichajes

    • Andrea Sandoval
    • María Paula Rodríguez

    Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores

    Fichajes

    • Almendra Escobedo
    • Nayla Da Silva

    Renovaciones

    • Isabel Fernández
    • Nicole Pérez
    • María José Rojas

    Salidas

    • Manuela Sierra

    Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores

    Salidas

    • Tato Rivero, director técnico
    • Almendra Escobedo

    Fichajes

    • Martín Rodríguez, director técnico
    • Sofía Neves (Uruguay)

    Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

    Salidas

    • Mauro Boasso, director técnico
    • Julibeth Payano
    • Allison Holland

    Fichajes

    • Víncius Fernández, director técnico
    • Susana Castro
    • Linda Costa

    Renovaciones

    • Camila Pineda
    • Camila Mendoza
    • Ángela Jiménez
    • Liana Torres

    Fichajes de Olva Latino: altas, salidas, renovaciones y rumores

    Salidas

    • Ingrid Herrada

    Los equipos que jugarán la Liga Peruana de Vóley 2026-27

      1. Alianza Lima
      2. San Martín
      3. Universitario
      4. Géminis
      5. Regatas Lima
      6. Atenea
      7. Circolo
      8. Deportivo Soan
      9. Rebaza Acosta
      10. Olva Latino
      11. Deportivo Wanka

    ¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

    La Liga Peruana de Vóley 2026-27 aún no tiene confirmada una fecha de inicio. No obstante, si se repite el esquema de temporadas previas, el torneo podría comenzar en septiembre.

    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

