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Ignacio Buse vs. Andrey Rublev: fecha, hora y cuándo juegan por el Roland Garros

Tras obtener el título del ATP 500 de Hamburgo, ahora Ignacio Buse se verá ante el ruso Andrey Rublev, número 13 del ranking ATP.

    Diego Medina
    Ignacio Buse enfrentará a Andrey Rublev por la primera ronda del Roland Garros.
    Ignacio Buse enfrentará a Andrey Rublev por la primera ronda del Roland Garros. | Foto: Composición LÍBERO.
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    Ignacio Buse se consagró campeón del ATP 500 de Hamburgo tras vencer 2-1 a Tommy Paul. Si bien hay celebración por parte del tenista peruano, deberá recuperar energías cuanto antes porque su próximo duelo será su estreno en Roland Garros. Nuestro compatriota se verá cara a cara con el ruso Andrey Rublev, número 13 del ranking ATP.

    ¿Cuándo juegan Ignacio Buse vs. Andrey Rublev?

    El duelo entre Ignacio Buse y Andrey Rublev por la primera ronda de Roland Garros se llevará a cabo el próximo lunes 25 de mayo. Todo se desarrollará en Francia, en una cancha de arcilla que promete mucha intensidad de principio a fin.

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    Diego Medina
    AUTOR: Diego Medina

    Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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