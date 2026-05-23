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Ignacio Buse vs. Andrey Rublev: fecha, hora y cuándo juegan por el Roland Garros
Tras obtener el título del ATP 500 de Hamburgo, ahora Ignacio Buse se verá ante el ruso Andrey Rublev, número 13 del ranking ATP.
Ignacio Buse se consagró campeón del ATP 500 de Hamburgo tras vencer 2-1 a Tommy Paul. Si bien hay celebración por parte del tenista peruano, deberá recuperar energías cuanto antes porque su próximo duelo será su estreno en Roland Garros. Nuestro compatriota se verá cara a cara con el ruso Andrey Rublev, número 13 del ranking ATP.
¿Cuándo juegan Ignacio Buse vs. Andrey Rublev?
El duelo entre Ignacio Buse y Andrey Rublev por la primera ronda de Roland Garros se llevará a cabo el próximo lunes 25 de mayo. Todo se desarrollará en Francia, en una cancha de arcilla que promete mucha intensidad de principio a fin.
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