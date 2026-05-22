Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO por la final del ATP 500 de Hamburgo: horarios y dónde ver

Este sábado 23 de mayo, Ignacio Buse disputará el partido más importante de su carrera. Nuestro compatriota enfrentará al estadounidense Tommy Paul en la final del ATP 500 de Hamburgo. El compromiso se realizará a las 7.30 p. m. (hora de Perú) y será transmitido en vivo por ESPN y Disney Plus.

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Ignacio Buse destaca en el ATP 500 de Hamburgo y se consolida como una de las grandes revelaciones del tenis sudamericano. Nuestro compatriota se midió con rivales complicados, pero salió airoso gracias a su talento y esfuerzo.

En la primera ronda, el tenista nacional de 22 años venció al italiano Flavio Cobolli (número 12 del ranking ATP y vigente monarca del certamen).

En octavos de final, Buse derrotó con categoría al checo Jakub Menšík. Ignacio dominó las acciones desde el principio y ganó el primer set por 6-0. En el segundo parcial, nuestro compatriota logró controlar el ímpetu de su rival y se impuso por 6-3.

En cuartos, Nacho se midió con el francés Ugo Humbert. Buse empezó con un triunfo en el primer set por 6-3, pero su rival revirtió el marcador en el segundo parcial por 7-5. En el último set, nuestro compatriota se impuso por 5-3.

En las semifinales, Ignacio Buse se mostró sólido en su juego. Venció a Aleksandar Kovacevic por 6-1 y 6-4. Demostró que atraviesa un gran momento y que tiene las condiciones para coronarse campeón del torneo.

¿Quién es Tommy Paul, rival de Ignacio Buse?

Tommy Paul, tenista estadounidense de 29 años y actual número 26 del ranking ATP, destaca por la potencia de sus golpes desde el fondo de la pista y por su versatilidad para competir en diferentes superficies. En su trayectoria figuran unas semifinales en el Abierto de Australia de 2023 y dos presencias en cuartos de final, en Roland Garros 2025 y Wimbledon 2024.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Tommy Paul?

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 p. m.

Horarios para ver Ignacio Buse vs. Tommy Paul en Estados Unidos

8.30 a. m. EDT (hora del Este / Miami, Nueva York)

7.30 a. m. CDT (hora del Centro / Chicago, Houston)

6.30 a. m. MDT (hora de la Montaña / Denver)

5.30 a. m. PDT (hora del Pacífico / Los Ángeles, Las Vegas)

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Tommy Paul?

La transmisión de este partido entre Ignacio Buse y Tommy Paul por la final del ATP 500 de Hamburgo estará a cargo de ESPN y Disney Plus para Perú y América Latina.

Ignacio Buse vs. Tommy Paul: apuestas y pronósticos

Apuestas Ignacio Buse Tommy Paul Betsson 2.30 1.60 Betano 2.25 1.60 Bet365 2.30 1.62 1XBet 2.35 1.61 CoolBet 2.35 1.60 DoradoBet 2.36 1.60

Para las principales casas de apuestas, Tommy Paul es el candidato a llevarse el triunfo.