Alianza Lima anuncia salida de figura indiscutible tras recibir propuesta del exterior: "Gracias"

En medio de toda la euforia que vive Alianza Lima a estas alturas del 2026, se dio a conocer de manera oficial la salida de una de sus figuras que encantó a todos los seguidores. Nos referimos a Elina Rodríguez, punta argentina que llegó a tienda blanquiazul para ser parte del tricampeonato. Ahora, evaluará una oferta del exterior tras gran campaña con las ‘íntimas‘.

Alianza Lima anuncia salida de su figura

A través de redes sociales, Alianza Lima Vóley confirmó lo que se comentaba desde hacía varias semanas entre los aficionados. Elina Rodríguez no seguirá en la institución y ahora buscará nuevos rumbos en el exterior. De hecho, la propia Cenaida Uribe había anticipado que sus posibilidades de quedarse eran mínimas ante la propuesta de otra institución.

“Las historias más especiales se construyen con perseverancia, convicción y la decisión de nunca dejar de creer. Gracias, Elina, por cada batalla, cada esfuerzo silencioso y cada momento en el que elegiste seguir luchando. Al final, todo habló por ti: tu entrega, tu juego y el reconocimiento de convertirte en la Mejor Punta Receptora de la Liga. Gracias por defender estos colores con el corazón y por ser parte de una temporada que recordaremos por siempre. ¡Gracias por todo, Eli!“, se lee en la publicación de Alianza Lima.

Elina Rodríguez no seguirá en Alianza Lima.

De esta manera, Alianza Lima seguirá anunciando novedades en este mercado de fichajes, sabiendo que su máximo deseo es alcanzar el tetracampeonato para orgullo de sus seguidores. De momento, la escuadra 'íntima' viene confirmando salidas del equipo, por lo que se presume la llegada de nuevas caras para defender el título en la edición 2026-2027.

¿En qué equipos jugó Elina Rodríguez?