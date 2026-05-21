Partidos de hoy EN VIVO, viernes 22 de mayo: programación, horarios y dónde ver
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 22 de mayo. Hay acción en la Liga 1, Serie A, Liga 2, Copa Argentina, etc.
Esta es la programación completa de los partidos que se disputarán HOY viernes 22 de mayo. Por la fecha 16 de la Liga 1, Melgar visitará a Juan Pablo II. También se jugará el Atalanta ante Fiorentina por la Serie A. Coquimbo Unido enfrentará a Everton en la Liga Chilena. Revisa los horarios y canales para ver fútbol en vivo.
Partidos de hoy por la Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|Fiorentina vs. Atalanta
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Juan Pablo II vs. Melgar
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Liga 2
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Ayacucho vs. Comerciantes
|La Bicolor+
|15:15
|Binacional vs. Sport Huancayo 2
|La Bicolor+
Partidos de hoy por la Copa Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Unión Santa Fe vs. Independiente
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|SA Bulo Bulo vs. Academia del Balompié
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Primera de Chile
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Everton vs. Coquimbo Unido
|Bet365, Betano y Betsson
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|IDV vs. Libertad
|Zapping Sports
Partidos de hoy por la Copa Ecuador
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Nueve de Octubre vs. Manta
|DirecTV Sports y DSports
Amistosos internacionales de hoy
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|México vs. Ghana
|ViX
Partidos de hoy por la Copa de Primera
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|2 de Mayo vs. San Lorenzo
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Uruguaya
|Hora
|Partido
|Canal
|17:30
|Liverpool M. vs. Racing Montevideo
|Disney Plus
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.
