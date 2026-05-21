Alejandro Restrepo, ex Alianza Lima, remece el mercado y firmó por club campeón: "Bienvenido"

Alianza Lima ha contado con varios entrenadores cuyo desempeño en la dirección técnica no estuvo a la altura, hasta el punto de que terminaron despedidos por los malos resultados. Ese es el caso del colombiano Alejandro Restrepo, quien, después de dejar el club blanquiazul, ahora fue presentado como nuevo entrenador de Bolívar de Bolivia.

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Alejandro Restrepo, extécnico de Alianza Lima, firmó por club campeón

Alejandro Restrepo Mazo fue presentado oficialmente como nuevo técnico de Bolívar con el objetivo de salir campeón de la primera división de Bolivia, donde actualmente se ubica en segundo lugar.

Asimismo, el entrenador colombiano asumirá el mando del club boliviano en plena Copa Libertadores 2026, cuando, a falta de una fecha para que concluya la fase de grupos, tiene muchas opciones de clasificar a los octavos de final o alcanzar un cupo para la Copa Sudamericana.

Alejandro Restrepo, exentrenador de Alianza Lima, fue presentado como nuevo técnico de Bolívar

"Bienvenidos al más grande, Alejandro Restrepo ¡Le ponemos ritmo y jerarquía al banquillo celeste! ¡Llegó el momento! La pasión, la intensidad y la mentalidad ganadora colombiana se instalan oficialmente en la dirección técnica de la Academia", se puede leer en las redes sociales del club.

Alejandro Restrepo llega a Bolívar de Bolivia tras su paso por Independiente Medellín, con el que dirigió 110 partidos desde 2024 hasta abril de 2026. Asimismo, fue entrenador de clubes como Alianza Lima, Pereira, Atlético Nacional y de la selección colombiana Sub-17.

¿Cómo le fue a Alejandro Restrepo en Alianza Lima?

Restrepo llegó a Alianza Lima en noviembre de 2023 y, después de dirigir 26 partidos en la Liga 1 y la Copa Libertadores, fue cesado en julio de 2024, tras registrar un bajo rendimiento y caer ante su clásico rival, Universitario de Deportes.