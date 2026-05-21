Walter Paolella, DT de Los Chankas, dio rotundo comentario sobre el partido ante Alianza: "Una..."

Alianza Lima se enfrentará a Los Chankas por la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Previo a ello, el técnico del cuadro de Andahuaylas, Walter Paolella, salió al frente para dar un rotundo comentario sobre el partido ante los blanquiazules.

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Walter Paolella, técnico de Los Chankas, dio fuerte comentario sobre el decisivo partido ante Alianza Lima por el Torneo Apertura

Paolella fue entrevistado por el programa 'Estudio Fútbol', del canal A Presión, y, en ese contexto, fue consultado sobre el partido que disputará su club, Los Chankas, ante Alianza Lima en el duelo que definirá al campeón del Apertura.

Para el técnico argentino, el club de Andahuaylas afrontará este partido con determinación y voluntad de ganar, pese a que diversos medios presentan al conjunto de La Victoria como campeón.

Video: A Presión

“Nos jugamos una final. Muchos medios lo dan como campeón: no hay esperanza o posibilidades numéricas reales, que de hecho existen. Estoy eternamente agradecido con Chankas. No creo que me vaya antes, salvo que me llame la selección", afirmó.

Por otro lado, Walter Paolella aseguró que continuará como entrenador de Los Chankas con el objetivo de conseguir grandes cosas con la institución y que la única forma de que deje el cargo es que lo fiche una selección.

Alianza Lima vs. Los Chankas en el partido definitivo del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima se medirá ante Los Chankas el sábado 23 de mayo, a las 8.30 p. m., por la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, en La Victoria.