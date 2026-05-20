Este jueves 21 de mayo, el Estadio Bellavista de Ambato será escenario de un duelo con realidades opuestas: Macará, líder del Grupo A, recibe a Alianza Atlético de Sullana, que ya no tiene opciones de clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. El choque iniciará a las 9.00 p. m. y será transmitido en vivo por ESPN y Disney+.

El conjunto ecuatoriano, dirigido por Guillermo Sanguinetti, llega con la confianza de haber sumado ocho puntos en cuatro fechas. Su campaña ha sido sólida y un triunfo en casa lo dejaría prácticamente con el boleto asegurado a los octavos de final, lo que consolidaría su buen momento internacional.

En contraste, Alianza Atlético afronta el compromiso con un panorama complicado. Apenas ha conseguido un punto en lo que va del torneo y sus aspiraciones de avanzar quedaron sepultadas tras la derrota frente a América de Cali. Sin embargo, el equipo de Federico Urciuoli buscará cerrar la fase con dignidad y mostrar competitividad.

El antecedente más reciente entre ambos se dio el 30 de abril, cuando Macará se impuso 2-0 en Sullana. Aquella derrota dejó en evidencia las falencias defensivas del cuadro peruano y la contundencia del elenco ambateño, que supo aprovechar las oportunidades.

Alianza Atlético se alista para el partido contra Macará.

Para Macará, la clave estará en mantener la presión ofensiva desde el inicio. Sus delanteros han mostrado eficacia y su mediocampo ha sabido controlar los ritmos de juego. La localía, además, será un factor determinante, con una hinchada que espera celebrar la clasificación anticipada.

Alianza Atlético, por su parte, intentará sorprender con un planteamiento más ordenado y pragmático. La prioridad será evitar errores en salida y aprovechar los contragolpes, confiando en la velocidad de sus extremos para generar peligro. Aunque el reto es grande, el equipo norteño quiere dejar una buena imagen.

Más allá de los números, el partido representa un choque de estilos: la solidez táctica de Macará frente a la necesidad de reacción de Alianza Atlético. Para los ecuatorianos, es la oportunidad de ratificar su crecimiento internacional; para los peruanos, un examen de carácter y resiliencia.

Alianza Atlético quedó eliminado de la Sudamericana.

La Copa Sudamericana 2026 sigue mostrando contrastes y este encuentro es prueba de ello. Mientras Macará sueña con seguir avanzando y hacer historia, Alianza Atlético se aferra al orgullo y a la experiencia que deja competir en el plano continental. El jueves, en Ambato, se escribirá un nuevo capítulo de esta historia.

Alianza Atlético vs Macará: horarios del partido

México: 8.00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela y Chile: 10.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Atlético vs Macará?

La transmisión de este encuentro entre Alianza Atlético y Macará estará a cargo de ESPN, DirecTV Sports, DGO y Disney+ para América Latina.

Macará: últimos resultados

Empató 2-2 con Tigre en la fecha anterior de la Sudamericana.

Cayó 0-3 ante Independiente del Valle en LigaPro.

Derrotó 1-0 a Manta en el torneo local.

Alianza Atlético: últimos resultados

Perdió 0-2 frente a América de Cali en la Sudamericana.

Ganó 2-0 a Juan Pablo II College en Liga 1.

Cayó 2-1 contra Deportivo Garcilaso en Liga 1.

Alianza Atlético vs. Macará: historial

El último enfrentamiento entre ambos fue el 30 de abril del 2026, cuando Macará se impuso 2-0 en Sullana por la fase de grupos.

Alianza Atlético vs. Macará: apuestas

Apuestas Alianza Atlético Empate Macará Betsson 7.40 4.15 1.43 Betano 7.40 4.80 1.47 Bet365 7.50 4.50 1.44 1xBet 7.14 4.49 1.44

Para las casas de apuestas, Macará es candidato a llevarse el triunfo.