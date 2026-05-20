ALERTA MÁXIMA con el ICE, inmigrantes beneficiarios de DACA: creían que el programa los protegía hasta que INGRESARON A SU HOGAR

Una joven inmigrante beneficiaria del programa DACA, identificada como Karla Toledo, de 31 años, fue detenida en su vivienda durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El hecho generó preocupación en las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos, luego de que, según el relato de sus familiares y la información difundida por N+ Univision, los agentes habrían ingresado al domicilio sin presentar una orden judicial.

Inmigrante beneficiaria de DACA en Tucson es detenida después de que ICE ingresara a su casa

De acuerdo con el testimonio recogido por N+, el incidente ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana del lunes 18 de mayo, cuando Karla Toledo y su esposo se preparaban para salir a trabajar. En ese momento, agentes del ICE llegaron a su vivienda y la pareja intentó cerrar la puerta para evitar el ingreso; sin embargo, los oficiales forzaron la entrada, lo que derivó en un forcejeo en el que uno de ellos cayó al suelo.

La detención de la inmigrante beneficiaria del programa DACA causó sorpresa, ya que, según explicó Carolina Silva, directora ejecutiva de Scholarships en Tucson, normalmente el ICE en Estados Unidos actúa contra personas con estatus DACA únicamente cuando existen antecedentes penales graves o una orden previa de deportación. En este caso, según sus allegados, Karla Toledo no cumple con ninguno de esos criterios.

Inmigrantes en Estados Unidos y DACA: cuestionamientos sobre el ingreso del ICE sin orden judicial

Durante el operativo, Toledo habría exigido en repetidas ocasiones que los agentes mostraran una orden judicial para ingresar a la propiedad privada, algo que, según su familia, nunca fue presentado. En este contexto, especialistas recuerdan que la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege contra registros e incautaciones sin autorización judicial, lo que ha reavivado el debate sobre los procedimientos del ICE frente a los inmigrantes en el país.

La abogada local River Feldmann intentó intervenir para brindar asistencia legal en el lugar, pero, según su versión, los agentes le negaron el acceso, argumentando motivos de seguridad y control del operativo. Posteriormente, la representante demócrata Adelita Grijalva confirmó que Toledo se encontraba bajo custodia en una instalación del ICE en Tucson.

El programa DACA, creado en 2012 durante la administración de Barack Obama, protege a ciertos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y que no cuentan con estatus migratorio legal, otorgándoles protección frente a la deportación. Sin embargo, este caso ha reabierto el debate sobre el alcance real de esa protección.

Según reportó N+ Univision, uno de los elementos más sensibles del caso es que el ingreso al domicilio ocurrió sin orden judicial. "El ICE ingresó al domicilio sin orden judicial", señalaron en su cobertura, lo que ha intensificado las críticas de defensores de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.