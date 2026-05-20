Carlos Zambrano, Miguel Trauco y futbolistas de Sport Boys realizan fuerte denuncia contra el club

Sport Boys vive uno de los pasajes más complicados de la temporada. Varios futbolistas del primer equipo, entre ellos Carlos Zambrano y Miguel Trauco, optaron por hacer pública su posición a través de un comunicado contundente, en el que expusieron las dificultades salariales que atraviesa actualmente la institución chalaca.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco hacen grave denuncia sobre Sport Boys por fuerte motivo

La delicada situación económica de Boys ya había sido advertida semanas antes por la SAFAP. Si bien desde diversos sectores se aseguró que las deudas pendientes habían sido regularizadas, figuras del plantel como Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Luis Urruti desmintieron esa versión y respaldaron el comunicado emitido por el grupo.

“Frente a la información que circuló en redes sociales durante las últimas horas, los jugadores del Club Sport Boys Association creemos necesario informar que hasta este momento no se ha abonado el salario correspondiente al mes de abril, pese a lo que se viene señalando públicamente”, expresó el plantel en el documento.

Además, los jugadores subrayaron que optaron por hacer pública la situación para evitar lecturas erróneas y dejar claro el complicado escenario que enfrentan puertas adentro.

“Consideramos importante aclarar este tema para evitar versiones inexactas y transparentar una problemática que involucra directamente al plantel profesional, sobre todo porque no es la primera ocasión en la que se difunde información errónea”, añadieron.

Carlos Zambrano fue uno de los que denunció a Sport Boys por falta de pagos

En otro punto del comunicado, los integrantes de la 'Misilera' pidieron a la dirigencia que solucione a la mayor brevedad los pagos adeudados, con el fin de evitar que el conflicto administrativo afecte el rendimiento del equipo en el torneo.

“Pedimos que las obligaciones pendientes sean canceladas lo más pronto posible, para que el esfuerzo, compromiso y profesionalismo que demuestra el grupo en cada partido no termine afectado por factores ajenos a lo deportivo”, sostuvieron.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y jugadores de Sport Boys reafirmaron su compromiso con Sport Boys

Pese al malestar existente por los incumplimientos económicos, el plantel reafirmó su compromiso con el club y aseguró que continuará trabajando con responsabilidad para responder a las expectativas de la hinchada rosada.

“Ratificamos nuestro compromiso con la institución, con nuestros compañeros, comando técnico e hinchas, manteniendo el profesionalismo y la dedicación diaria para alcanzar los resultados que el club y nuestra gente esperan”, concluyó el comunicado.