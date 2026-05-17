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José Rivera suena para dejar Universitario y es pretendido por rivales de Liga 1: "No renovará"

¡Sorpresivo! Se reveló que José Rivera puede dejar las filas de Universitario tras el final del Torneo Apertura y ya tiene a destacados clubes de la Liga 1 interesados en ficharlo.

Angel Curo
José Rivera suena para dejar Universitario y es pretendido por rivales de Liga 1
José Rivera suena para dejar Universitario y es pretendido por rivales de Liga 1 | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes ya empezó con las gestiones en su plantel para el inicio del Torneo Clausura 2026. Los cremas buscarán diversos fichajes para potenciarse y encaminarse al título, aunque también se prevén algunas salidas. En ese sentido, recientemente se conoció que José Rivera no renovará su contrato y se perfila a dejar el equipo ante el interés de importantes clubes de la Liga 1.

Nacional palpita el partido ante Universitario.

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José Rivera suena para dejar Universitario y es pretendido por clubes de Liga 1

La noticia fue revelada por el periodista de Líbero, Manuel Gonzalo Menéndez, quien señaló que el delantero no tiene pensado renovar su contrato con Universitario y ya cuenta con equipos interesados en sus servicios.

En esa línea, el periodista deportivo indicó que Sport Boys es el equipo que más interés ha mostrado en su fichaje y busca reforzar su ataque para el Torneo Clausura, aunque Cienciano y Juan Pablo II también lo siguen de cerca.

José Rivera, Universitario de Deportes

José 'Tunche' Rivera suena para dejar Universitario ante interés de clubes de Liga 1

Sport Boys (el más interesado), Cienciano y Juan Pablo II tienen interés en sumar a José Rivera para el Clausura. Delantero tiene contrato hasta fin del 2026 y no renovará” , fue la información que compartió el comunicador en su cuenta oficial de ‘X’.

Esta noticia llega en medio de la ola de críticas que está recibiendo el ‘Tunche’ de los hinchas de Universitario, luego de que se viralizara la imagen del atacante botando al piso y pateando la camiseta crema tras la derrota ante Atlético Grau.

José Rivera tiene pocos minutos con Universitario

La posible salida de José Rivera viene tomando fuerza luego de no haber logrado sumar los minutos esperados en la presente temporada con Universitario, quedando relegado al banco de suplentes e ingresando, en la mayoría de ocasiones, solo en los tramos finales de los partidos.

De hecho, en 14 encuentros con el cuadro crema, en los que además suma un gol, el atacante apenas promedia 20 minutos por partido, una cifra que empieza a generar preocupación sobre su continuidad y protagonismo dentro del plantel.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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