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Mr Peet llenó de elogios a cinco jugadores de Alianza Lima tras victoria ante Cienciano: "Brutal"
Mr Peet se pronunció luego de la victoria de Alianza Lima ante Cienciano y no dudó en resaltar el rendimiento de cinco jugadores blanquiazules.
Alianza Lima dio un paso gigante rumbo al título del Torneo Apertura 2026 luego de vencer por 1-0 a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Con ello, los blanquiazules solo necesitan un punto para coronarse con el primer campeonato. Tras este encuentro, Mr. Peet resaltó el rendimiento de cinco jugadores victorianos.
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Mr Peet elogió a cinco jugadores de Alianza Lima tras victoria ante Cienciano
Durante la transmisión de su programa 'Madrugol', el periodista deportivo Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, analizó el desarrollo del encuentro ante Cienciano y sorprendió al destacar a cinco jugadores de Alianza Lima. Se trata de Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Cristian Carbajal, Marco Huamán y Esteban Pavez.
Según indicó el citado comunicador, los cuatro defensas tuvieron una actuación extraordinaria y destacó principalmente a Huamán, quien se las arregló para bloquear los ataques de Souza y Bandiera, además de anotar un gol. En esa línea, elogió al volante chileno por su actitud en el campo.
Video: Madrugol
"Cienciano había trabajado en base a centros y le ganó a Mineiro. Hoy Alianza trabajó en eso. Lo de Renzo Garcés hoy fue un partido brutal. Lo de Chávez, lo de Carbajal que fue la gran sorpresa. Y Huamán que está jugando muchísimo. Hoy tuvo que bailar con la más fea, porque tuvo que controlar a Souza y Bandiera y no lo superaron. Lo de Pavez en el mediocampo, guapeando. Es un caudillo, podría decir que es un buen jugador, que es un crack, pero pocos son los jugadores que son caudillos", señaló.
Adicional a ello, Mr Peet resaltó que no debería ser una gran sorpresa la actitud de Esteban Pavez en el campo, llegando incluso a “guapear” a un gran jugador como Alejandro Hohberg. Además, recordó que fue considerado capitán cuando jugaba en Colo Colo, al lado de un jugador de clase mundial como Arturo Vidal.
“Esteban Pavez era capitán en un equipo que tenía a Arturo Vidal y que compartió con Paredes. Hoy el tipo empezó a guapear a Alejandro Hohberg, que fue el mejor jugador de Cienciano", acotó.
Próximo partido de Alianza Lima
El siguiente encuentro de Alianza Lima será ante Los Chankas este sábado 23 de mayo. Los blanquiazules quedan a la espera del resultado de los ‘Guerreros’ ante CD Moquegua, que podría dejarlos como virtuales campeones. Sin embargo, el duelo en el Estadio Alejandro Villanueva será vital, ya que tendrán la opción de coronarse con el título al lado de su hinchada.
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