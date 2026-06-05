¡Aviso importante! Recientemente, el Seguro Social de los Estados Unidos podría enfrentar una disminución en sus pagos, que alcanzaría un promedio de US$500 mensuales a partir de 2032, a menos que el Congreso tome medidas antes de que se agoten los fondos de reserva. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB) señaló que se prevé una próxima reducción del 24% en los beneficios, que perjudicaría a alrededor de 70 millones de estadounidenses que dependen de la Administración del Seguro Social (SSA). Aquí más detalles.

Anuncian recorte en el Seguro Social y los pagos caerían hasta US$500 por mes en EE. UU.

El Cronista informó que, hace unas horas, los trustees del Seguro Social de EE. UU. advirtieron que el fondo de reservas destinado a jubilaciones se agotará en 2032. Vale precisar que, desde hace 16 años, los gastos del programa han superado los ingresos generados por impuestos sobre nómina en el país, y sin la implementación de reformas legislativas, este desfase podría continuar por menos de siete años.

Anuncian recorte en el Seguro Social y los pagos caerían hasta 500 dólares por mes en EE. UU.

En cuanto a los beneficiarios del Seguro Social, se estima que podrían afrontar recortes significativos, con una disminución promedio de US$500 mensuales. No obstante, este impacto no será uniforme y, en 29 estados, podría ser aún mayor. Para poner en perspectiva esta cifra, se destaca que supera el gasto mensual en alimentos de un hogar de adultos mayores, que el Bureau of Labor Statistics proyecta en aproximadamente US$461 ajustados por inflación para 2026.

Estos serían los estados que experimentarían los mayores recortes mensuales:

Connecticut, con US$556.

Nueva Jersey, con US$554.

New Hampshire, con US$553.

Delaware, con US$549.

Maryland, con US$541.

Washington, con US$531.

Minnesota, con US$530.

Massachusetts, con US$527.

Michigan, con US$523.

Utah, también con US$523.

Estos estados serían los más golpeados

El medio en mención precisó que un recorte del 24% en el presupuesto, si llega a concretarse, equivaldría a aproximadamente 345.000 millones de dólares anuales, lo que representa el 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, según el Comité para la Responsabilidad Fiscal (CRFB). Este ajuste tendría un impacto significativo en 40 estados, donde el efecto superaría el 1% del PBI estatal, con mayor incidencia en aquellos con poblaciones envejecidas y menores ingresos.

En tanto, entre los estados más impactados figuran Maine, con 22,9%, seguido de West Virginia, con 22,4%, y Vermont, con 22%. En cuanto al efecto sobre el PBI estatal, West Virginia lidera con 1,9%, seguido de Mississippi y Vermont, ambos con 1,8%.