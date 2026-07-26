ALERTA MÁXIMA en un Walmart del condado de Orange: hombre fue acusado de VOYEURISMO mediante VIDEO

Una visita de compras en un Walmart del condado de Orange, Estados Unidos, terminó con un arresto luego de que una mujer denunciara que un hombre habría usado su teléfono celular para grabarla debajo de su falda. El sospechoso, identificado como Owen Canzius, de 38 años, fue detenido y enfrenta un cargo por voyeurismo mediante video, según informaron las autoridades locales.

Hombre es acusado de voyeurismo mediante video tras incidente en un Walmart del condado de Orange

El incidente ocurrió en la tienda Walmart ubicada en New Independence Parkway, donde la víctima señaló que un hombre se acercó mientras realizaba sus compras y golpeó su pierna con una cesta vacía. De acuerdo con la declaración jurada de arresto citada por WKMG News 6 ClickOrlando, la mujer notó que el sujeto habría repetido la acción y, en esta ocasión, observó un teléfono colocado boca arriba dentro de la cesta, aparentemente apuntando debajo de su falda.

La mujer confrontó al hombre y le pidió que entregara el dispositivo. Según el reporte, Canzius se disculpó y permitió que revisaran el teléfono; sin embargo, la denunciante afirmó que el video habría sido detenido y eliminado antes de la inspección.

"Después de unos segundos, intentó hacer lo mismo. Esta vez, ella notó un teléfono colocado boca arriba dentro de la cesta, que apuntaba hacia debajo de su falda", señala el documento policial citado por el medio estadounidense.

Investigación revela detalles del acusado tras su arresto en un Walmart de EE. UU.

Tras la detención realizada por la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, el medio WKMG News 6 ClickOrlando revisó información adicional sobre el acusado y encontró registros que vinculaban a un hombre con el mismo nombre con la iglesia Powerhouse Fellowship, ubicada en Davenport.

Según la investigación del medio, la persona que aparecía en la página del ministerio parecía coincidir con el hombre registrado en la fotografía policial tomada tras su arresto por voyeurismo. Además, la dirección asociada en la declaración jurada de Canzius coincidía con la registrada para Powerhouse Fellowship en la plataforma Sunbiz, donde figuraba el nombre Owen Thompson-Canzius.

El canal News 6 informó que intentó comunicarse con la iglesia y con Canzius para obtener una declaración, pero no recibió respuesta antes de la publicación de la noticia. El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades de Estados Unidos avanzan con el proceso contra el hombre acusado de voyeurismo mediante video en un establecimiento de Walmart.