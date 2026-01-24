Nuevos cambios en el Seguro Social para 2026 que aterrorizan a millones de estadounidenses: ¿El SSA se queda sin fondos?

Si hay un tema que preocupa de forma consensuada a los estadounidenses y es todo lo relacionado al Seguro Social (SSA), sobre todo este 2026 cuando parecen haber serios elementos para asegura que la agencia podría estar muy cerca a quedarse sin fondos, lo que afectaría a millones de personas en los Estados Unidos.

¿El Seguro Social de Estados Unidos se quedará sin fondos?

Ante esto, The US Sun ha tomado las palabras del director de economía de estratificación del Instituto Roosevelt, Stephen Núñez quien asegura: "No hay bancarrota ni colapso a la vista", pero si es una preocupación entre los beneficiarios los fondos podría agotarse en un periodo no tan largo de tiempo, dejando en el desamparo a jubilados, pero también a discapacitados, así como a sobrevivientes como cónyuges o hijos.

Sin embargo, este medio asegura que el SSA sí podría ser presa de un déficit financiero ya que el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes (OASI), que es de donde se pagan los beneficios de jubilación, se estarían agotarían para el 2033, es decir de aquí a 7 años y cuando esto pase, solo de podrá pagar el 77 por ciento de los beneficios.

Por ello, lo ideal sería que el Fondo Fiduciario del Seguro de Incapacidad (DI) del Seguro Social emita pagos para todos los beneficios programados, por lo menos, hasta el 2099; No pocos consideran que mezclar los fondos fiduciarios sería una "solución sencilla", pero, de acuerdo a los entendidos, si se combinan estos se terminarían para 2034, quedando solo el 81 por ciento de las prestaciones pagaderas.

El Seguro Social de EE. UU. (SSA) hace pagos mensuales a jubilados, discapacitados y sobrevivientes.

Ante esto, Núñez trató de dar cierta tranquilidad a ese 74 por ciento que está preocupado porque los fondos del Seguro Social se agoten durante sus tiempos de vidas (de acuerdo a la encuesta financiera nacional de 2025): "Ya hemos pasado por esto antes. Y, obviamente, el programa de Seguro de Vejez y Sobrevivientes (OASI) no colapsó", dijo en si informe titulado "¿Se agotará la Seguridad Social? Es la pregunta equivocada".

El Congreso de EE. UU. podría repotenciar el Seguro Social, una vez más

En ese sentido, recordó que en 1981 el Seguro Social enfrentaba un déficit inminente, pero los legisladores aprobaron un proyecto de ley para proporcionar a OASI "fondos puente y crearon una comisión para abordarla salud a largo plazo del Seguro Social". Luego, la Comisión Nacional de Reforma de la Seguridad Social que surgió durante dicha década incluyó reformas, entre ellas el aumento de impuestos, así como aumento gradual de la edad de jubilación ocn beneficios completos.

En ese sentido, Núñez declaro a CNBCA que si los legisladores no haden las reformas necesarias afectaría de varias maneras a los beneficiarios actuales del SSA, al punto que se recortarían beneficios, la priorización del pago a los más vulnerables, pero también retrasos en los pagos habituales y esto sí es una preocupación real, en especial para aquellos que tiene pavor de escuchar la palabra recorte de beneficios, y con justa razón ya que hay motivos como antecedentes para sentirse así.

Si nos proyectamos a potenciales reducciones, entonces debemos recurrir al Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB), el cual nos dice que el monto de reducción del Seguro Social se calculará dependiendo de su historial laboral, edad y estado civil. Por ello, proyecta que las pareja con altos ingresos podrían ser afectadas US$24,400 dólares al año en recorte de beneficios, mientras que las familias donde solo uno trabaja experimentaría lo propio con US$13,800 dólares, y una pareja con dos ingresos con unos US$11,200 dólares.

¿Qué se puede hacer ante una eventual crisis de déficit en el SSA de EE. UU.?

Es cierto que la suerte y viabilidad del Seguro Social está en manos de los legisladores, lo cierto es que, como detalla The US Sun, los estadounidenses podrían realizar acciones para mantener sus ingresos casi intocables en los próximos años.

En ese sentido, lo que aún están trabajando podrían aumentar sus contribuciones al plan 401K o IRA para compensar con posible recortes futuros. Asimismo, también pueden posponer su jubilación por unos años para solicitar beneficios luego de alcanzar la edad completa de jubilación. Pero, quienes ya están jubilado pueden contemplar reducir gastos o confiar en sus ahorros para la jubilación, en caso los tengan.