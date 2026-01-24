¡ATENCIÓN! Niños inmigrantes EN PELIGRO: otro menor fue detenido por agentes de ICE en Minneapolis y desata indignación

Un nuevo episodio en las operaciones migratorias intensificadas en Minneapolis ha generado una fuerte ola de indignación y debate público tras la detención de un menor por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La situación ha encendido alertas sobre el impacto de estos operativos en los niños y sus familias.

En el video que se volvió viral en redes sociales, se observa al menor corriendo asustado para alejarse de los agentes mientras repetía "soy legal". La mujer que graba cuestiona al oficial sobre el hecho y si contaba con una orden judicial para llevar a cabo la detención.

Otro menor fue detenido por agentes de ICE en Minneapolis

Minneapolis se vio envuelta nuevamente en una situación polémica cuando varios agentes del ICE rodearon a un niño para luego esposarlo y subirlo a una camioneta del departamento. Las imágenes, captadas por una vecina de la zona, provocaron una indignación masiva entre miles de usuarios en redes sociales, muchos de los cuales calificaron la acción como espantosa y preocupante.

Niños inmigrantes en peligro. Otro menor arrestado por ICE.

Mientras grababa con su cámara, la mujer empezó a gritar pidiendo que detuvieran el operativo y preguntó si contaban con una orden judicial para proceder contra el menor. En el video se observa al niño corriendo desesperado y sollozando hasta que cae al suelo boca abajo, momento en el cual uno de los agentes lo esposó, sin responder a las preguntas de la testigo.

Impacto de las redadas migratorias en los niños

El caso ha puesto de relieve la preocupación sobre el impacto de las redadas migratorias en la infancia, especialmente en comunidades latinas donde los menores viven con miedo constante a ser separados de sus familias. Expertos y organizaciones de derechos humanos han señalado que situaciones como esta pueden generar trauma emocional y desconfianza hacia las autoridades en los niños afectados.

Ante la indignación pública y el debate generado en redes sociales, surge la necesidad de revisar los protocolos del ICE y garantizar que las acciones de la aplicación de la ley respeten los derechos y la seguridad de los menores, equilibrando la seguridad nacional con la protección de los más vulnerables en la sociedad.