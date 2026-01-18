¡RESPALDO a inmigrantes en EE. UU.! 61% de estadounidenses en contra de violencia de ICE, según encuesta

La política migratoria de Donald Trump ha puesto en vilo a la ya polarizada población en los Estados Unidos, sobre todo con el cuestionable accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y una reciente encuesta refleja el malestar de buena parte de la ciudadanía estadounidense por las intervenciones de la polémica agencia migratoria.

Percepción de ICE cae entre los estadounidenses, incluso republicanos

En una encuesta publicada el domingo 18 de enero de 2026 por CBS News/YouGov detalla que el 61 por ciento de estadounidenses está de acuerdo en que la forma en la que ICE realiza sus operaciones para detener inmigrantes ilegales es "demasiado estricta"; en tanto que un 15 por ciento de los encuestados asegura que "no es lo suficientemente estricta". Pero, un no menor 24 por ciento está de acuerdo en que es "más o menos adecuada".

De acuerdo a The Hill, estos resultados representan un cambio importante en la opinión pública, pues este medio de comunicación trae a colación una encuesta de noviembre de 2025. donde el 53 por ciento afirmaba que las acciones del ICE eran "demasiado duras", en tanto que el 17 por ciento decía que "no era lo suficientemente duras".

En ese sentido, The Hill incide en que este cambio viene, mayoritariamente, desde demócratas e independientes, mostrando un aumento del 9 puntos porcentuales respecto a la proporción de quienes dicen que la forma en que ICE ha llevado a cabio sus operaciones ha sido demasiado dura, el 94 por ciento y 68 por ciento, respectivamente.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es duramente cuestionado por el uso excesivo de la fuerza en sus redadas.

Sin embargo, entre los republicanos la percepción negativa sobre ICE también sufrido cambios, pues la visión de que su actuar es demasiado duro aumentó 4 puntos, a 19 por ciento, en la última encuesta.

Cae la confianza en la política migratoria del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos

Asimismo, la reciente encuesta revela que, cada vez más, los estadounidenses ponen en tela de juicio la afirmación del gobierno federal de que los inmigrantes arrestados son "peligrosos criminales", quienes son deportados fuera del país bajo la excusa de la "seguridad nacional". Por ello, un 56 por ciento de los encuestados considerado que Donald Trump y su administración priorizando al arresto y expulsión de "personas que no son criminales peligrosos".

Asimismo el respaldo a la política migratoria del gobierno sigue cayendo, pues en la encuesta de noviembre de 2025 tenía aprobación del 52 por ciento, pero en la de enero de 2026 cayó al 46 por ciento.

La encuesta fue realizada en un universo de 2,523 adultos entre el 14 al 16 de enero de 2026 y con un margen de error de 2,3 puntos porcentuales.