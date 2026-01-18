- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Colo Colo
- Barcelona vs Real Sociedad
- Boca Juniors vs Olimpia
- Bolivia vs Panamá
- Sporting Cristal
- Universitario
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA inmigrantes: renovar la Green Card en EE. UU. puede salir caro si ignoras esta fecha clave y los documentos que exige el USCIS
Conocer el proceso actualizado para renovar la Green Card evita retrasos, rechazos y problemas laborales o migratorios.
Renovar la Green Card es un trámite obligatorio para los residentes permanentes en Estados Unidos cuya tarjeta está próxima a vencer, fue extraviada o contiene errores. Aunque el procedimiento es administrativo, ignorar los pasos o las fechas puede generar complicaciones para trabajar, viajar o completar gestiones oficiales.
PUEDES VER: ALERTA en el Caribe: Islas Vírgenes de EE. UU., el territorio que Dinamarca sí vendió y que terminó bajo el control de Washington
La autoridad encargada del proceso es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que en los últimos años introdujo cambios importantes para facilitar la renovación y evitar que los solicitantes queden sin documentación válida durante la espera.
Permite extender la validez de la residencia hasta 36 meses mientras se procesa la renovación.
El trámite obligatorio para renovar la Green Card
La renovación se realiza mediante el Formulario I-90, conocido como Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente. Este formulario puede completarse en línea o enviarse por correo, pero USCIS recomienda la opción digital por ser más rápida y permitir el seguimiento del caso en tiempo real.
Entre los documentos que suelen solicitarse se encuentran:
- Identificación oficial con fotografía vigente.
- Documento de nacimiento o equivalente.
- Páginas relevantes del pasaporte con sellos migratorios, si corresponde.
- Formulario I-94 en casos de cambios de estatus.
- Formulario I-797 si existe una solicitud migratoria previa relacionada.
Guardar copias de todo lo enviado es clave para evitar inconvenientes futuros.
Costos oficiales en 2026
Desde abril de 2024, la tarifa establecida es de US$415 para solicitudes en línea y US$465 para trámites en papel. Este monto incluye el cargo biométrico. Las solicitudes sin pago o con errores en el método elegido son rechazadas automáticamente.
El abono puede realizarse con tarjeta, transferencia o cheque a nombre del Departamento de Seguridad Nacional.
La ventaja clave: extensión automática
Una de las actualizaciones más importantes es la extensión automática de 36 meses que se otorga al presentar el Formulario I-90. El comprobante de recibo funciona como prueba válida de residencia permanente y debe conservarse junto con la Green Card vencida mientras el caso está en revisión.
Qué pasa si no renuevas a tiempo
Aunque el estatus de residente permanente no se pierde de inmediato, tener la tarjeta vencida puede bloquear empleos, viajes y trámites esenciales. Por eso, USCIS recomienda iniciar la renovación al menos seis meses antes de la fecha de vencimiento.
Todo el proceso puede realizarse directamente en el portal oficial de USCIS, en español y sin intermediarios pagos, lo que reduce riesgos y costos innecesarios.
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90