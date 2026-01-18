ALERTA inmigrantes: renovar la Green Card en EE. UU. puede salir caro si ignoras esta fecha clave y los documentos que exige el USCIS

Renovar la Green Card es un trámite obligatorio para los residentes permanentes en Estados Unidos cuya tarjeta está próxima a vencer, fue extraviada o contiene errores. Aunque el procedimiento es administrativo, ignorar los pasos o las fechas puede generar complicaciones para trabajar, viajar o completar gestiones oficiales.

La autoridad encargada del proceso es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que en los últimos años introdujo cambios importantes para facilitar la renovación y evitar que los solicitantes queden sin documentación válida durante la espera.

Permite extender la validez de la residencia hasta 36 meses mientras se procesa la renovación.

El trámite obligatorio para renovar la Green Card

La renovación se realiza mediante el Formulario I-90, conocido como Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente. Este formulario puede completarse en línea o enviarse por correo, pero USCIS recomienda la opción digital por ser más rápida y permitir el seguimiento del caso en tiempo real.

Entre los documentos que suelen solicitarse se encuentran:

Identificación oficial con fotografía vigente.

Documento de nacimiento o equivalente.

Páginas relevantes del pasaporte con sellos migratorios, si corresponde.

Formulario I-94 en casos de cambios de estatus.

Formulario I-797 si existe una solicitud migratoria previa relacionada.

Guardar copias de todo lo enviado es clave para evitar inconvenientes futuros.

Costos oficiales en 2026

Desde abril de 2024, la tarifa establecida es de US$415 para solicitudes en línea y US$465 para trámites en papel. Este monto incluye el cargo biométrico. Las solicitudes sin pago o con errores en el método elegido son rechazadas automáticamente.

El abono puede realizarse con tarjeta, transferencia o cheque a nombre del Departamento de Seguridad Nacional.

La ventaja clave: extensión automática

Una de las actualizaciones más importantes es la extensión automática de 36 meses que se otorga al presentar el Formulario I-90. El comprobante de recibo funciona como prueba válida de residencia permanente y debe conservarse junto con la Green Card vencida mientras el caso está en revisión.

Qué pasa si no renuevas a tiempo

Aunque el estatus de residente permanente no se pierde de inmediato, tener la tarjeta vencida puede bloquear empleos, viajes y trámites esenciales. Por eso, USCIS recomienda iniciar la renovación al menos seis meses antes de la fecha de vencimiento.

Todo el proceso puede realizarse directamente en el portal oficial de USCIS, en español y sin intermediarios pagos, lo que reduce riesgos y costos innecesarios.