ALERTA inmigrantes con TPS en EE. UU.: USCIS confirma extensión de los PERMISOS de trabajo para los que son de estos países
Los permisos de trabajo para miles de titulares del Estatus de Protección Temporal de estos países se han extendido de manera automática en EE. UU. ¿Por qué?
¡Mucha atención, extranjeros! Recientemente, tras la orden judicial federal, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) decidió confirmar la extensión automática de los permisos de trabajo para miles de titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS). Vale precisar que esta medida es aplicable para los extranjeros de estos países en específico.
TPS: USCIS confirma extensión de los permisos de trabajo para los que son de estos países
A través de 'nepyork.com' y otros medios, se conoció que los permisos de trabajo de los titulares del Estatus de Protección Temporal de Nepal, Honduras y Nicaragua se han extendido de manera automática en el país de Trump, esto luego de una drástica orden de un tribunal federal, el cual dejó sin efecto la decisión de su administración de culminar con las designaciones de TPS.
TPS: USCIS confirma extensión de los permisos de trabajo para los que son de estos países.
Al respecto, USCIS confirmó mediante su página web que los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) para todos los beneficiarios inmigrantes de estos tres países en mención, seguirán siendo válidos sin necesidad de recurrir a la presentación de nuevas solicitudes, esto siempre y cuando la orden judicial en el National TPS Alliance et al. v. Noem et al. se mantenga vigente.
Recordemos que el 31 de diciembre de 2025, la jueza Trina Thompson, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, sorprendió a la comunidad al compartir una resolución que revocó la orden de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al TPS para estas tres naciones.
Al respecto, el tribunal dictaminó que la administración Trump no llevó a cabo una correcta evaluación de las condiciones que existen en los tres países, asimismo, no consideró si el regreso de los beneficiarios a sus países de origen será un paso seguro. Por su parte, la jueza Thompson reafirmó que la cancelación del TPS no procedería por falta de un análisis exhaustivo.
¿Qué reveló USCIS sobre el TPS y la extensión de los permisos de trabajo para estos inmigrantes?
Bajo este contexto, USCIS salió al frente para confirmar y dar tranquilidad a los extranjeros: la extensión automática de la validez de los EAD para los beneficiarios del TPS de Nepal, Honduras y Nicaragua sigue firme.
En tanto, vale resaltar que las personas que cuentan con permisos de trabajo y que caen dentro de períodos de vencimiento con fechas específicas, podrán seguir trabajando sin ningún inconveniente y seguirán siendo considerados como "legales". Además, estas personas no necesitan presentar nuevas solicitudes.
