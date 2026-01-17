MUCHO CUIDADO en Walmart de Medina Township con degenerado sujeto que grababa menores de edad en baño de tienda de Ohio

Un sujeto de Garfield Heights se encuentra en manos de las autoridades por el grave delito de grabar sin consentimiento y con insinuaciones sexuales a un menor de edad que es empleado del Walmart de Township Medina, en Ohio. Hoy enfrenta cargos que lo podrían poner tras las rejas por muchos años.

Sujeto de 26 años arrestado por grabar sin permiso y hacer insinuaciones sexuales a menor de edad empleado de Walmart

De acuerdo al parte policial, los hechos tuvieron lugar el pasado jueves 8 de enero de 2026 en el Walmart local ubicado en 4141 Pearl Road en Medina Township, donde Tyler Jones, de 26 años, oriundo de Garfield Heights, donde el sujeto utilizó su smartphone para grabar imágenes a un empleado menor de edad que se encontraba en los servicios higiénicos adyacente.

Pero, eso no fue todo, pues el mismo documento afirma que el hombre realizó "insinuaciones sexuales inapropiadas". El sujeto se fue del lugar pensando que sus acciones quedarían sin consecuencias, pero cuando se denunció el hecho, los investigadores analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la tienda y tecnología de lectura de matrículas (Flock) para identificar al sospechoso.

Tyler Jones, de 26 años, enfrenta cargos de uso ilegal de un menor en material o actuación orientada a la desnudez y voyerismo. (Foto: Departamento de Policía del Municipio de Medina)

Luego de ellos, los oficiales de Medina Township dieron con el paradero de Jones y procedieron a su arresto al día siguiente, el viernes 9 de enero de 2026, luego de lo cual fue llevado inmediatamente a la cárcel del condado de Medina, a la vez de ser acusado de "uso ilegal de un menor en material o actuación orientada a la desnudez y voyerismo".

En ese contexto, el Departamento de Policía del Municipio de Medina sigue juntando evidencia para descubrir si hubieron más víctimas a manos de Tyler Jones: "El Departamento de Policía del Municipio de Medina toma muy en serio los delitos que involucran a menores y sigue comprometido a proteger la seguridad y bienestar de la comunidad", se lee en la denuncia.

La información que han dado las autoridades locales es que Jones tiene por encima una fianza de US$65,000 dólares, así como estar a la espera de su comparecencia ante el juez tiene fecha programada para el próximo martes 27 de enero de 2026.