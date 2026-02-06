ALERTA consumidores en EE. UU.: reconocida marca de pizzas anuncia el cierre de 250 establecimientos

La histórica cadena Pizza Hut confirmó que cerrará 250 restaurantes en Estados Unidos durante el primer semestre de 2026, una decisión que impactará a franquiciados, empleados y clientes en distintas regiones del país. La medida forma parte de un plan de reestructuración impulsado por su empresa matriz, Yum! Brands, en respuesta a la caída en el desempeño comercial dentro del mercado estadounidense.

El anuncio fue realizado durante la presentación de resultados financieros del cuarto trimestre de 2025, donde la compañía explicó que los cierres apuntan exclusivamente a locales identificados como de bajo rendimiento, según reportes de medios como NBC Miami y ABC News.

La cadena reduce su presencia en Estados Unidos como parte de una reestructuración.

¿Por qué Pizza Hut cerrará 250 sucursales en Estados Unidos?

El cierre masivo responde al programa Hut Forward, una estrategia diseñada por Yum! Brands para optimizar la rentabilidad de la marca y modernizar su red de restaurantes.

De acuerdo con la empresa, el plan contempla:

Clausura de locales con bajo desempeño

Revisión del modelo de franquicias

Modernización tecnológica

Cambios en la experiencia del cliente

Durante la conferencia de resultados, el director financiero Ranjith Roy señaló:

“Los 250 locales que se mencionan representan una porción muy pequeña del total global de la marca, que supera los 20.000 establecimientos”. Actualmente, Pizza Hut opera más de 6.000 restaurantes en Estados Unidos, por lo que los cierres representan solo una fracción del total.

Caída de ventas y presión competitiva en el mercado estadounidense

Los datos financieros reflejan un escenario complicado para la marca. Según cifras citadas por ABC News, Pizza Hut registró una caída del 5% en las ventas de tiendas comparables en EE.UU. durante 2025.

En contraste, otras marcas del mismo grupo mostraron resultados positivos:

Taco Bell: aumento del 7% en ventas

KFC: desempeño estable

Pizza Hut internacional: crecimiento del 1%, impulsado por Asia y América Latina

El director ejecutivo de Yum! Brands, Chris Turner, reconoció que el desempeño de Pizza Hut obliga a tomar decisiones más profundas y no descartó cambios mayores en el futuro de la marca.

¿Cuántos restaurantes tiene Pizza Hut en el mundo?

Al cierre de 2025, Pizza Hut contaba con 19.974 restaurantes a nivel global, lo que representó una reducción neta respecto al año anterior. Aun así, la compañía abrió casi 1.200 nuevos locales en 65 países, con China como su segundo mercado más importante.

La estrategia para 2026 apunta a:

Mantener la expansión internacional

Reducir la red menos rentable en EE.UU.

Reorganizar acuerdos con franquiciados

Impacto para empleados, franquiciados y consumidores

Aunque la empresa no ha publicado un listado oficial de las sucursales afectadas, el cierre de 250 locales tendrá consecuencias directas para:

Trabajadores, que podrían enfrentar despidos o reubicaciones

Franquiciados, obligados a cerrar operaciones

Clientes, que verán menos presencia física de la marca en sus comunidades

Pizza Hut aseguró que trabajará con sus socios para facilitar la transición y reforzar la estrategia comercial en los locales que permanecerán operativos.

Una tendencia que afecta a toda la industria de comida rápida

El caso de Pizza Hut no es aislado. Otras cadenas de comida rápida también anunciaron cierres y ajustes similares en Estados Unidos, entre ellas:

Wendy’s

Jack in the Box

Noodles & Company

Bahama Breeze

El contexto económico, el aumento de costos y el cambio en los hábitos de consumo están empujando a las marcas a reducir su huella física y priorizar la rentabilidad.