Emiten alerta por brote de enfermedad altamente contagiosa en las Américas según la OPS

Un virus que muchos creían controlado vuelve a encender las alertas sanitarias en el continente. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre un repunte inusual de sarampión en las Américas y pidió a los países reforzar con urgencia la vacunación y la vigilancia epidemiológica.

Alerta epidemiológica sobre sarampión en las Américas

El sarampión es una de las enfermedades virales más contagiosas que existen. Esta enfermedad puede propagarse con facilidad por el aire y afectar rápidamente a poblaciones con baja cobertura de vacunación. Bajo ese escenario, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica tras detectar un repunte sostenido de casos en las Américas. El organismo advierte que el incremento rompe años de control sanitario y exige reforzar de inmediato la vigilancia y la inmunización para evitar nuevos brotes en la región.

Qué país lidera los casos de contagio y muerte por sarampión

Entre los datos más llamativos de la alerta, México se posiciona como el país con más casos confirmados y más muertes por sarampión en 2025: registró unos 6 428 contagios y 24 fallecimientos, cifras que superan ampliamente a otros países de la región.

Argentina: 36 casos

Belice: 44 casos

Bolivia: 597 casos

Brasil: 38 casos

Canadá: 5 mil 436 casos y dos defunciones

Costa Rica: un caso

El Salvador: un caso

Estados Unidos: 2 mil 242 casos y 3 defunciones

Guatemala: un caso

México: 6 mil 428 casos y 24 defunciones

Paraguay: 49 casos

Perú: cinco casos

Uruguay: 13 casos

De acuerdo a datos de la OPS en las primeras tres semanas de 2026, se confirmaron mil 31 casos adicionales de sarampión en siete países, sin defunciones notificadas:

Bolivia: 10

Canadá: 67

Chile: 1

Estados Unidos: 171

Guatemala: 41

México: 740

Uruguay: 1

Cuáles son los síntomas que distinguen al sarampión

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que se transmite por gotículas respiratorias cuando una persona infectada tose o estornuda. Entre los síntomas iniciales se encuentran:

Fiebre alta

Tos persistente

Secreción nasal

Ojos enrojecidos

Pequeñas manchas blancas dentro de la boca

Un exantema cutáneo que suele empezar en la cara y se extiende por el cuerpo días después.

Aunque la mayoría de los pacientes se recupera en dos o tres semanas, el sarampión puede causar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en niños pequeños o personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Qué recomienda la OPS para evitar contagios de sarampión

Ante este escenario, la OPS ha sido clara: fortalecer todas las medidas de prevención y respuesta. Entre las principales recomendaciones están:

Intensificar la vigilancia epidemiológica para detectar casos rápidamente.

Realizar búsquedas activas de casos, incluso en entornos comunitarios y de atención primaria.

Reforzar la vacunación, especialmente donde hay brechas de inmunización.

Garantizar una respuesta rápida ante cualquier caso sospechoso, para limitar brotes y proteger a grupos vulnerables.

La alerta también recuerda que el sarampión es prevenible con una vacuna segura y eficaz, y que reducir la baja cobertura de inmunización es clave para evitar que resurja con fuerza.