Deportivo Garcilaso vs Cienciano EN VIVO por la Liga 1: hora y dónde ver Torneo Apertura

No te pierdas el partido entre Deportivo Garcilaso vs. Cienciano por la fecha número 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, este viernes 27 de febrero desde las 20.15 horas de Perú y en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. La transmisión estará a cargo de L1 MAX vía Movistar TV y aquí te contamos todos los detalles para que disfrutes del clásico cusqueño este fin de semana.

¿A qué hora juega Garcilaso vs. Cienciano?

Te dejamos el horario dependiendo tu país de residencia:

Perú, Ecuador y Colombia: 8.15 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.15 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 10.15 p. m.

México y Centroamérica: 7.15 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 9.15 p. m.

España: 4.15 a. m. (del sábado)

¿Dónde ver Garcilaso vs. Cienciano EN VIVO?

La transmisión del partido entre Deportivo Garcilaso vs. Cienciano por la Liga 1 EN VIVO y EN DIRECTO será mediante la señal de L1 MAX, canal que se encuentra disponible en las siguientes cadenas televisivas: Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online si cuentas con una suscripción pagada a L1 Play, Movistar TV App, DGO o Fanatiz, Zapping.

Previa del partido Garcilaso vs. Cienciano por la Liga 1

Deportivo Garcilaso marcha en la octava casilla del Torneo Apertura con 5 unidades producto de su victoria, dos empates, y derrota acumulados en estas cuatro fechas disputadas. La semana pasada visitó al recién ascendido CD Moquegua y terminó perdiendo 1-0, complicando su sitación en la tabla de posiciones. El 'Pedacito del Cielo' quiere reponerse y ganar el clásico del Cusco para su hinchada.

Por su parte, Cienciano se ubica décimo con 4 puntos tras haber cosechado un triunfo, un empate y dos derrotas. El 'Papá' llega de empatar 1-1 con Alianza Atlético en casa y previamente sucumbió 2-1 con Universitario de Deportes durante su visita a Lima, por lo que no puede permitirse perder más puntos si quiere luchar por el título de la Liga 1 2026.

Cienciano quiere quedarse con el clásico del Cusco.

¿Qué canal transmite partido Garcilaso vs. Cienciano?

Estos son los canales:

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Garcilaso vs. Cienciano: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Teniendo en cuenta que ambos tienen un presente similar en la Liga 1, nos arriesgamos por decir que será un partido con pronóstico reservado, pero ambos clubes pueden anotar perfectamente.

Casa de apuestas Garcilaso Empate Cienciano Betsson 2.55 3.20 2.70 Betano 2.67 3.40 2.80 1xBet 2.56 3.18 2.68 DoradoBet 2.75 3.25 2.75

Garcilaso vs. Cienciano: posibles alineaciones

Posibles alineación de Garcilaso: Patrick Zubzuck, Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Núñez, Erick Canales, Claudio Torrejón, Carlos Ramos, Agustín Gonzáles, Francisco Arancibia, José Luis Sinisterra, Agustín Graneros.

Posible alineación de Cienciano: Gonzalo Falcón, Alejandro Hohberg, Gerson Barreto, Claudio Núñez, Junior Aguirre, Ademas Robles, Rotceh Aguilar, Neri Bandiera, Santiago Arias, Kevin Becerra y Carlos Garcés.

¿Dónde juegan Garcilaso vs. Cienciano por la Liga 1 2026?

El partido entre ambos clubes por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, que está situado en la ciudad del Cusco a 3402 metros de altura sobre el nivel del mar. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar alrededor de 45 mil espectadores en sus tribunas y es hogar de Cienciano, Deportivo Garcilaso y Cusco FC.