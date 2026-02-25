Las dos bajas de titulares indiscutibles que tendrá Alianza Lima contra UTC en Cajamarca

Alianza Lima y UTC se verán las caras este sábado 28 de febrero para disputarse el primer lugar del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú. Ambos equipos están invictos y tienen el mismo puntaje en la tabla de posiciones, pero el conjunto cajamarquino está un escalón arriba por la diferencia de goles.

Considerando lo apretado que está la tabla de la zona de arriba, el técnico Pablo Guede sabe que necesita los tres puntos para empezar a apaciguar las críticas que viene recibiendo su equipo tras quedar fuera de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo en la fase 1. Sin embargo, tendrá que encarar el próximo partido con dos bajas sensibles.

Las dos ausencias que tendrá Alianza Lima contra UTC

De acuerdo a la información del periodista José Varela, Alianza Lima tendrá la ausencia de dos futbolistas que son titulares indiscutibles para el entrenador argentino. En primer lugar, Paolo Guerrero no viajará a Cajamarca debido a un tema de prevención y no por lesión, por lo que será reemplazo por otro '9'.

"Puedo reconfirmar que Paolo Guerrero no va a estar ante UTC. Físicamente él está a plenitud, lo que manifesté es que en la pretemporada tuvo malestares en la rodilla, por lo tanto, dado que Alianza Lima va a jugar en un césped sintético, lo van a cuidar y no lo van a exponer porque puede ser perjudicial. Altas chances de que Luis Ramos lo reemplace", dijo el comunicador en el programa 'Modo Fútbol' de Linkeados.

En segundo lugar, los 'Íntimos' no podrán contar con uno de sus pilares de la zona defensiva: Renzo Garcés, quien en la fecha pasada anotó el gol del triunfo ante Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva.

"Hay un jugador que no ha entrenado y no ha hecho nada por una molestia en el pubis. Este futbolista es muy importante en el esquema de Pablo Guede y me refiero al defensa Renzo Garcés. Veremos cómo va en los entrenamientos y si finalmente será utilizado por el cuerpo técnico blanquiazul ante UTC", agregó.