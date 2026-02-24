0
EN VIVO
Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Libertadores

El plan de Alianza Lima para ganar a UTC y ser el único líder del Torneo Apertura

Alianza Lima tomó una decisión para derrotar a UTC en Cajamarca y terminar como único líder de la Liga 1 2026 este fin de semana.

Francisco Esteves
Alianza Lima y su estrategia para vencer a UTC.
Alianza Lima y su estrategia para vencer a UTC. | Foto: Alianza Lima - X.
COMPARTIR

Por la fecha número 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visitará a UTC en el Estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca y buscará obtener el triunfo para ser líder absoluto del campeonato nacional. Por ello, el elenco dirigido por Pablo Guede tiene un plan definitivo para derrotar al 'Gavilán' y a continuación te lo contamos a detalle.

Hijo de 'Chapulín Blanquiazul' brilla en Alianza Lima.

PUEDES VER: Hijo de 'Chapulín Blanquiazul' juega en Alianza Lima y marcó doblete que ilusiona a hinchas

Según informó el periodista Gerson Cuba mediante sus redes sociales oficiales, los blanquiazules han armado todo un itinerario durante la semana con el objetivo de optimizar su rendimiento en el certamen incaico. Todo comenzará mañana, miércoles 25 de febrero, cuando los de Matute entrenen a primera hora en el Esther Grande de Bentín bajo las órdenes del comando técnico.

Luego, el viernes 27 de febrero harán sus respectivos trabajos en el Estadio Alejandro Villanueva y luego, en la tarde del mismo día, viajarán hacia Cajamarca para el duelo del sábado. Con esto, Alianza Lima empieza su planificación para lo que será el partido ante UTC desde las 13.15 horas, buscando el triunfo para convertirse en líder absoluto del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Alianza Lima

Alianza Lima va por el triunfo ante UTC.

Sin embargo, el tema no termina ahí, ya que el mencionado comunicador indicó que, pase lo que pase en el Héroes de San Ramón, los blanquiazules retornarán a la capital el domingo por la tarde. Los íntimos tienen que estar sumamente concentrados porque se vienen semanas difíciles con compromisos sumamente complicados tanto dentro como fuera de casa.

Alianza Lima vs. UTC: fecha, hora y dónde ver partido

El partido entre Alianza Lima vs. UTC será este sábado 28 de febrero desde las 13.15 horas de Perú en Cajamarca y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX vía Movistar TV. Asimismo, podrás ver totalmente online el compromiso del campeonato peruano mediante Movistar Play si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Equipo campeón peruano avanza con el fichaje de Miguel Trauco, ex Alianza Lima: "Confirmado"

  2. Alianza Lima presenta denuncia contra Concha, Rabanal y Fara por incidentes con hinchas de Cristal

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano