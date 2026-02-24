El plan de Alianza Lima para ganar a UTC y ser el único líder del Torneo Apertura

Por la fecha número 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visitará a UTC en el Estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca y buscará obtener el triunfo para ser líder absoluto del campeonato nacional. Por ello, el elenco dirigido por Pablo Guede tiene un plan definitivo para derrotar al 'Gavilán' y a continuación te lo contamos a detalle.

Según informó el periodista Gerson Cuba mediante sus redes sociales oficiales, los blanquiazules han armado todo un itinerario durante la semana con el objetivo de optimizar su rendimiento en el certamen incaico. Todo comenzará mañana, miércoles 25 de febrero, cuando los de Matute entrenen a primera hora en el Esther Grande de Bentín bajo las órdenes del comando técnico.

Luego, el viernes 27 de febrero harán sus respectivos trabajos en el Estadio Alejandro Villanueva y luego, en la tarde del mismo día, viajarán hacia Cajamarca para el duelo del sábado. Con esto, Alianza Lima empieza su planificación para lo que será el partido ante UTC desde las 13.15 horas, buscando el triunfo para convertirse en líder absoluto del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Alianza Lima va por el triunfo ante UTC.

Sin embargo, el tema no termina ahí, ya que el mencionado comunicador indicó que, pase lo que pase en el Héroes de San Ramón, los blanquiazules retornarán a la capital el domingo por la tarde. Los íntimos tienen que estar sumamente concentrados porque se vienen semanas difíciles con compromisos sumamente complicados tanto dentro como fuera de casa.

Alianza Lima vs. UTC: fecha, hora y dónde ver partido

El partido entre Alianza Lima vs. UTC será este sábado 28 de febrero desde las 13.15 horas de Perú en Cajamarca y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX vía Movistar TV. Asimismo, podrás ver totalmente online el compromiso del campeonato peruano mediante Movistar Play si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.