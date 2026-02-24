Filtran fuerte audio del VAR en penal entre Universitario y Sporting Cristal: "Déjenla seguir"

El partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo dejó mucho por analizar, sobre todo porque la 'U' dejó escapar una victoria a último minuto tras un gol de penal por parte de Yoshimar Yotún. En ese sentido, la CONAR (Comisión Nacional de Árbitros) decidió filtrar el audio del VAR durante una de las acciones más importantes a lo largo del compromiso por la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Universitario sumará a futbolista de talla internacional para vencer a Cajamarca de Hernán Barcos

Y es que la pena máxima cobrada a Martín Távara, tras falta increíble de Hugo Ancajima dentro del área, no fue la única que se cobró en el Rímac el fin de semana pasado. Resulta que los merengues anotaron su segundo tanto tras una ejecución desde los 12 pasos por parte de Álex Valera. Edwin Ordóñez pitó infracción de Felipe Vizeau sobre Caín Fara y desató la polémica en en territorio celeste.

Sin embargo, para aclarar todo, ahora se revelaron la conversación que tuvieron los encargados del VAR tras la jugada en el área de Diego Enríquez. "Claramente hay una entrada temeraria, va por abajo. Déjala seguir (la grabación), de ahí comienza. Penal Confirmado", se escucha en el video que te mostraremos a continuación, asegurando que sí hubo penal a favor de Universitario de Deportes.

Como sabemos, esta acción terminó con el 2-0 parcial de la 'U' en el partido y aún así no pudo mantener la ventaja, ya que Sporting Cristal lo empató 2-2 con goles de Leandro Sosa y Yoshimar Yotún, este último en los descuentos y también desde la pena máxima por falta de Hugo Ancajima sobre Martín Távara. Ahora los cremas se preparan para su próximo partido de la Liga 1 2026, donde deberán ganar en el Estadio Monumental.

Próximo partido de Universitario

Universitario enfrentará en casa al FC Cajamarca el próximo domingo 1 de marzo desde las 18.00 horas del Perú. Asimismo, la transmisión del partido por el Torneo Apertura será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV para todo el territorio nacional, y también podrás verlo totalmente online a través de Movistar Play si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.