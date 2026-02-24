Universitario sumará a futbolista de talla internacional para vencer a Cajamarca de Hernán Barcos

En Ate saben que no pueden permitirse perder más puntos si quieren salir tetracampeones de la Liga 1. Por ello, Universitario de Deportes saldrá con todo ante FC Cajamarca para hacerse con la victoria en el Estadio Monumental y los dirigidos por Javier Rabanal recibieron una espectacular noticia, ya que esta semana incorporarán a un futbolista de talla internacional a su plantel.

La 'U' llega de igualar con Sporting Cristal y no debe confiarse, ya que los rivales tienen a Hernán Barcos que viene inspirado y es el máximo goleador del Torneo Apertura con 6 dianas en 4 compromisos. En ese sentido, los merengues podrán contar con un elemento defensivo que buscará anular totalmente al 'Pirata' en la delantera rival. Nos referimos al mundialista con la selección peruana: Anderson Santamaría.

Según informó el periodista Gustavo Peralta a través de la transmisión más reciente de L1 MAX, el central nacional tiene el visto bueno del cuerpo médico para volver al terreno de juego y estar presente en el próximo partido de Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. "Santamaría ya está listo para jugar frente a FC Cajamarca", precisó el mencionado comunicador deportivo.

"Está recuperado y listo para volver. Entra en la valoración de Javier Rabanal, si entra de titular y por quién", agregó en el programa televisivo que comparte con Ana Lucía Rodríguez. De esta forma, Anderson Santamaría cuenta con grandes posibilidades de enfrentarse este fin de semana al equipo de Hernán Barcos por la fecha número 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Universitario vs. FC Cajamarca: fecha, hora y dónde ver

Universitario recibirá a FC Cajamarca en el Estadio Monumental de Ate este domingo 1 de marzo desde las 18.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del partido por la Liga 1 será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV para todo el territorio nacional. Finalmente, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de los goles al instante, totalmente gratis.