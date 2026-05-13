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Partidos del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1: programación de la fecha 15
Agenda completa de los partidos que se realizarán por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Alianza Lima, Chankas y Cienciano pelean por el título.
Alianza Lima, Cienciano y Los Chankas pelean por el título del Torneo Apertura. Los blanquiazules tienen la primera opción. Sin embargo, tendrán un duelo clave ante Cienciano, uno de sus más cercanos perseguidores. Los 'Guerreros de Andahuaylas' necesitan levantarse o se despedirán del primer campeonato del año de la Liga 1 2026. Universitario y Sporting Cristal juegan este viernes 15 de mayo.
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Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Viernes 15 de mayo
- 3.00 p. m. | FC Cajamarca vs. Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón.
- 8.00 p. m. | Universitario vs. Atlético Grau | Estadio Monumental
Sábado 16 de mayo
- 1.00 p. m. | Melgar vs. Sport Huancayo | Monumental UNSA
- 13.15 p. m. | Juan Pablo II vs. Alianza Atlético | Estadio Juan Pablo II de Chongoyape
- 5.45 p. m. | Cienciano vs. Alianza Lima | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- 8.30 p. m. | Sport Boys vs. Cusco FC | Estadio Miguel Grau del Callao
Domingo 17 de mayo
- 11.00 a. m. | ADT vs. Comerciantes Unidos | Estadio Unión Tarma
- 1.15 p. m. | Deportivo Garcilaso vs. UTC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- 3.30 p. m. | Chankas vs. Club Deportivo Moquegua | Estadio Los Chankas
¿Dónde ver los partidos de la fecha 16 de la Liga 1 2026?
La transmisión de todos los partidos de la fecha 16 de la Liga 1 2026 estará a cargo de L1 MAX, canal que se encuentra a cargo de DirecTV, Claro TV, Win, Movistar TV, Mi Fibra, BestCable y Cable Visión.
Si te encuentras en el exterior, los partidos de la Liga 1 2026 se pueden ver vía streaming por L1 Play.
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