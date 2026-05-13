0
PREVIA
Barcelona vs Alavés

Partidos del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1: programación de la fecha 15

Agenda completa de los partidos que se realizarán por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Alianza Lima, Chankas y Cienciano pelean por el título.

Jesús Yupanqui
Los partidos que se realizarán por la fecha 15 de Torneo Apertura 2026.
Los partidos que se realizarán por la fecha 15 de Torneo Apertura 2026. | FOTO: Composición Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima, Cienciano y Los Chankas pelean por el título del Torneo Apertura. Los blanquiazules tienen la primera opción. Sin embargo, tendrán un duelo clave ante Cienciano, uno de sus más cercanos perseguidores. Los 'Guerreros de Andahuaylas' necesitan levantarse o se despedirán del primer campeonato del año de la Liga 1 2026. Universitario y Sporting Cristal juegan este viernes 15 de mayo.

Se conoció el canal que transmitirá la Copa de la Liga. Foto: composición Líbero/IPD

PUEDES VER: ¡No va por L1 Max! El canal confirmado que transmitirá todos los partidos de la Copa Caliente 2026

Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Viernes 15 de mayo

  • 3.00 p. m. | FC Cajamarca vs. Sporting Cristal | Estadio Héroes de San Ramón.
  • 8.00 p. m. | Universitario vs. Atlético Grau | Estadio Monumental

Sábado 16 de mayo

  • 1.00 p. m. | Melgar vs. Sport Huancayo | Monumental UNSA
  • 13.15 p. m. | Juan Pablo II vs. Alianza Atlético | Estadio Juan Pablo II de Chongoyape
  • 5.45 p. m. | Cienciano vs. Alianza Lima | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • 8.30 p. m. | Sport Boys vs. Cusco FC | Estadio Miguel Grau del Callao

Domingo 17 de mayo

  • 11.00 a. m. | ADT vs. Comerciantes Unidos | Estadio Unión Tarma
  • 1.15 p. m. | Deportivo Garcilaso vs. UTC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • 3.30 p. m. | Chankas vs. Club Deportivo Moquegua | Estadio Los Chankas

¿Dónde ver los partidos de la fecha 16 de la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos de la fecha 16 de la Liga 1 2026 estará a cargo de L1 MAX, canal que se encuentra a cargo de DirecTV, Claro TV, Win, Movistar TV, Mi Fibra, BestCable y Cable Visión.

Si te encuentras en el exterior, los partidos de la Liga 1 2026 se pueden ver vía streaming por L1 Play.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario anunció a argentino de Newell's como su nuevo fichaje: "Refuerzo de jerarquía"

  2. Delantero campeón de Libertadores suena para llegar a Sporting Cristal para el Clausura: "Opción"

  3. ¿Renato Tapia da el batacazo y llega a Alianza Lima para el 2026? Se revela la verdad

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano