Campeón de Eurocopa junto a Cristiano Ronaldo suena en Universitario como refuerzo: "Propuesta"

Universitario de Deportes quiere recuperar fuerzas y poderío para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, y por eso tiene en la mira a varios futbolistas como posibles refuerzos. En medio de ello, se reveló que la administración propone a Héctor Cúper el fichaje de un jugador que fue campeón de la Eurocopa junto a Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal: estamos hablando de William Carvalho.

Campeón de la Eurocopa junto a Cristiano Ronaldo se acerca a Universitario como fichaje

El periodista Gustavo Peralta informó que la directiva de Universitario ha vuelto a tomar interés en la contratación de Carvalho, campeón con la selección portuguesa, y que actualmente no tiene equipo tras desvincularse del Pachuca de México en abril del 2026.

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Según indicó el comunicador, Héctor Cúper no sería quien está interesado en fichar al portugués; sin embargo, la administración del club crema se lo ofrecerá para que lo analice y tome una decisión, ya que el técnico argentino desea al pivote uruguayo Rodrigo Saravia.

“Hace tiempo conté que a la U le ofrecieron un jugador importante y de selección, pero no terminó dándose porque tenían a Ureña. Hablamos de Williams Carvalho. Su nombre ha vuelto a retomarse en la interna de Universitario, es una propuesta del club. Cúper desea a Saravia. Están evaluándolo el comando técnico y la administración para ver por cual de los dos jugadores terminan decidiendo”, explicó.

Cabe mencionar que, tras la salida de Rodrigo Ureña a fines del 2025, Álvaro Barco confesó que tuvieron el ofrecimiento para fichar a William Carvalho; sin embargo, por temas económicos terminaron por descartarlo.

William Carvalho es del interés de Universitario como fichaje para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

William Carvalho salió campeón de la Eurocopa junto a Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal

En 2016, Carvalho formó parte del plantel que participó en la Eurocopa junto a Cristiano Ronaldo. Tras una buena campaña, disputó la final ante Francia, donde la selección portuguesa terminó imponiéndose por 1-0 y se coronó campeona.