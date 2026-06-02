‘Tunche’ dio rotundo calificativo de Flores en medio del complicado presente de la 'U': “Es muy…”

Universitario de Deportes no atraviesa un buen presente y apunta toda su artillería a lo que será el Torneo Clausura, esto después de ver cómo Alianza Lima se coronó campeón del Apertura y, sobre todo, tras quedar fuera de la Copa Libertadores y no alcanzar los puntos necesarios para clasificar a la Copa Sudamericana.

No obstante, en una reciente edición del programa 'Enfocados', se tuvo como invitado al actual delantero de la ‘U’, José Rivera, quien habló sobre uno de los capitanes cremas, Edison Flores, y le dedicó rotundos calificativos.

‘Tunche’ dio rotundo calificativo de Edison Flores

Durante una sección del programa, Jefferson Farfán preguntó lo siguiente al delantero crema: “Ah, no pueden poner esta, no puedo decirla. Muy fuerte: ¿Tunche Rivero o Edison Flores”.

Ante esta pregunta, el delantero manifestó su cariño al ‘Orejas’ y resaltó lo que ha logrado, sobre todo, en la selección peruana.

“Mi Orejita. Ay, Orejitas. Es que a Orejitas ya todos lo conocen, ¿no? El jugador que es, la persona que también es. Yo creo que va un escalón más arriba por la selección, por lo que ha hecho en la selección y eso suma bastante, y hay que reconocerlo. Así que Orejitas”, respondió el ‘Tunche’.

Trayectoria del ‘Tunche’ Rivera

Unión Comercio II

Unión Comercio

Cusco FC

Carlos A. Mannucci

Universitario de Deportes



