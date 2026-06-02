‘Tunche’ Rivera recordó cuando lavó el carro del presidente de Unión Comercio: "Me dieron una esponja"

En una reciente edición del programa 'Enfocados', tuvo como invitado a José ‘Tunche’ Rivera, actual delantero de Universitario, quien contó parte de su vida. Rivera reveló cómo fueron sus inicios en el fútbol, que no fueron nada fáciles, y destacó sobre todo su paso por Unión Comercio, donde dio sus primeros pasos como futbolista.

El ‘Tunche’ no pudo evitar contar una graciosa anécdota en la que tuvo que lavar el carro del presidente del club para ganar un poco de dinero y solventar sus gastos.

“Me tuve que pasar por varios procesos. Uno de ellos me tocó vivir en Unión Comercio cuando estuve allá. Pasé unas pruebas, llegué a Unión Comercio y tuve que ir primero a la academia. Luego, con algunos partidos en reserva, me subieron al equipo de reserva y ahí sí la pasé muy mal porque no había qué comer, no estaban las condiciones. A veces, las personas que ven al futbolista desde afuera piensan: “Imagino que le dan lo mejor. Quisiera llegar y me van a dar vitaminas, comida, ropa”. Pero es mucho más complicado en provincia”, fueron las primeras palabras del delantero.

“Lo único que me dieron fue una esponja. Una esponja. “Vete a lavar el carro del presidente”, me dijeron”, añadió el jugador. Estas palabras sorprendieron a los conductores Jefferson Farfán y Roberto Guizasola: “En serio, en serio. Mira qué loco”.

Además, recordó el apoyo que tuvo de su mamá para poder llegar a ser el profesional que es. “Sí, es que había momentos en que, bueno, antes de que el presidente me viera y me conociera más, mi mamá siempre fue mi apoyo. Me daba 35 o 45 soles. Para esto somos cinco hermanos, entonces ella tenía que ver por todos”.

“(…) A veces me compraba una avenita de 50 céntimos y 50 céntimos de pan, y ese era todo el desayuno. Entonces mis brazos estaban recontra fuertes. Fue una etapa muy complicada que tuve que pasar ahí y que me ayudó muchísimo porque tuve que hacer muchas cosas”, complementó.

“También me pasó que justamente me dijeron que le lavara el carro al presidente. “Alguien que lave el carro del presiente”. Como yo trabajaba en un lavadero, me fui con mi esponjita y la manguera. Le lavé su camioneta. “Ya, presidente, ya está su carro bien lavadito”. Saca un fajo de plata y comienza (contar el dinero) Claro. Mira, 100, 200... Dije: “Pucha, ya gané la lotería”. Pero sacó 20 soles”, fue parte de la graciosa anécdota que contó el ‘Tunche’.

“[Ah, ¿Quién es el presidente?]. Escúchame, sacó 20 soles, me dio los 20 soles y yo: “Gracias, presidente”. Y me responde: “Sí, me debes 5 soles. En el lavadero me cobran 15 (entre risas)”.



