¿Se queda? Universitario definió futuro de José Rivera tras rumores de salida: "Fueron sinceros"

Universitario de Deportes evalúa realizar una purga en su plantel para el Torneo Clausura 2026 y uno de los jugadores que ha sonado con fuerza para dejar el club es José Rivera. El ‘Tunche’ ha sido señalado por su mal desempeño y, sobre todo, por patear la camiseta crema. Ante ello, la directiva ya tomó una decisión con relación a su futuro.

Universitario definió futuro de José Rivera

Durante el programa 'L1 Radio', Gustavo Peralta reveló detalles de cómo se desarrolla el mercado de pases en Ate y señaló que el representante de José Rivera, Narciso Algamis, se reunió con la directiva de Universitario para conversar sobre la continuidad del jugador.

Ante ello, el periodista deportivo indicó que se llegó al consenso de que lo mejor sería la salida del atacante para el Torneo Clausura. En esa línea, fue claro al indicar que en el entorno del jugador consideran que no irá a ningún club de media tabla para abajo, por lo que sus opciones serían Sporting Cristal y Alianza Lima, clubes que lo pretenden.

José Rivera no continuará en Universitario para el Torneo Clausura.

"Hubo reunión entre Narciso Algamis y la 'U', de un lado y el otro había postura muy distantes y por eso creo que la consolidación del tema sería la salida del 'Tunche'. Fueron sinceros desde el entorno del ‘Tunche’ de que no lo ven en Sullana, Grau o Garcilaso, sabemos que lo quieren Cristal y Alianza", reveló el comunicador.

Asimismo, Peralta reveló que esta situación no es nada cómoda para el DT Héctor Cúper, esto se debe a que es evidente que el ‘Tunche’ Rivera no está contento con su permanencia en Universitario.

"Para (Héctor) Cúper no es agradable tener a alguien que está descontento con el club. ‘Tunche’ ya no está contento en la 'U' y no ha sumado entrenamientos", sentenció el hombre de prensa.

José Rivera y su oscuro presente en Universitario

Durante esta temporada, José Rivera ha sido relegado al banco de suplentes y ha tenido muy pocas opciones de jugar con el equipo, algo que se refleja en sus números. En lo que va del 2026, el ‘Tunche’ ha disputado 14 partidos con la camiseta crema, en los que ha marcado un gol y ha promediado 20 minutos en cancha.