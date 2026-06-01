Universitario remece el mercado y apunta a delantero del Brasileirao: "A Cúper le interesa mucho"

Universitario de Deportes sigue avanzando con fuerza en su mercado de fichajes para recomponerse del mal momento deportivo y, con ello, salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ahora, se reveló que Héctor Cúper ve con buenos ojos el fichaje de un delantero que juega en el Brasileirao: estamos hablando de Renzo López.

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Universitario rompe el mercado y quiere a delantero del Brasileirao

El periodista Gustavo Peralta utilizó su programa ‘Hablemos de Max’, que se emite por L1MAX, para revelar que Universitario, bajo el interés pleno del técnico Cúper, tiene como prioridad a López, delantero que actualmente juega en Vitória del Brasileirao.

Video: L1MAX

“Un nombre que está bastante bien posicionado en Universitario es el de Renzo López. Ha tenido un paso por Nacional y Rentista. Es uno de los jugadores apuntados. No digo que es la única opción extranjero. A Cúper le parece interesante y le interesa mucho”, explicó.

Según detalló el comunicador, el 9 que llegaría al club es una de las opciones para ponerse la camiseta crema. También tienen en carpeta otros nombres.

¿Quién es Renzo López, el delantero del Brasileirao que desea Universitario?

Renzo López es un delantero uruguayo de 32 años que mide 1,92 m y actualmente juega en el Vitória del Brasileirao. Durante su carrera futbolística, el ariete ha jugado en clubes como Nacional, Tigre, O’Higgins, Montevideo Wanderers, Independiente del Valle, Racing Club, Central Córdoba, Al-Fayha y Kyoto Sanga.

Renzo López interesa a Universitario para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¿Cómo le va a Renzo López en Vitória?

López llegó al Vitória, del Brasileirao, en julio del 2025 para la segunda mitad de la temporada. En esa campaña jugó 23 partidos y solo marcó un gol. En 2026, ha disputado seis encuentros y todavía no logra anotar.