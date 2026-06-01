Horas claves para definir situación entre Universitario y Raúl Ruidíaz: "Es una posibilidad real"

Al parecer, el romance entre Universitario y Raúl Ruidíaz no ha terminado, incluso podría reactivarse con el regreso del delantero al club de sus amores para el Torneo Clausura 2026. ¿Qué pasó? Hubo acercamiento directo entre ambas partes y estas son horas decisivas para definir si finalmente se concreta o se acaba con la ilusión de muchos hinchas ‘cremas’.

De acuerdo con la información de Gustavo Peralta, sí hay una opción palpable de que la ‘Pulga’ vuelva a la ‘U’, aunque la distancia se mantiene, pero podrían aproximarse en las próximas reuniones que tendrán hoy lunes 1 de junio.

"Es una posibilidad real. Ruidíaz está en Lima desde los últimos días, el día sábado tuvo una reunión con alguien de Universitario, antes del partido (ante Sport Huancayo) y conversaron, pero esa reunión no significa que ya quedó todo listo para que se concrete el tema", enfatizó en ‘Linkeados’.

Además, el periodista explicó que, para llegar a un convenio, será determinante que haya consenso en el tema económico, pues el actual jugador de Atlético Grau mantiene un importante salario en el cuadro de Piura.

"La reunión sirvió para acercar posturas, para conversar, definir varias cosas, para disipar cosas que se habían dicho... de un lado y de otro. Principalmente el tema económico, no es que Raúl Ruidíaz necesite dinero, pero si hay una diferencia entre lo que puede ofrecer Universitario y lo que él pretendería ganar, teniendo en cuenta lo que gana en Grau, que no es poco", expresó.

Finalmente, la conclusión podría darse en las próximas horas, pues ya está pactada una nueva charla, en la que debe determinarse si se optará por el ex Seattle Sounder o si buscarán cubrir la plaza de atacante en otros lares.

"Tengo entendido que el día de hoy (lunes), junto a otros temas más, van a volver a hablar, habrá una nueva reunión entre Ruidíaz y la 'U', hoy las posturas pueden acercarse más de lo que se acercaron el día sábado, creo que hay mucha predisposición de la 'U'. Antonio García Pye es un pilar fundamental para esta negociación"