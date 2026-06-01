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¡Golpe! Se cae fichaje de jugador que tenía avanzado su llegada a Sporting Cristal: "Descartado"
Sporting Cristal mantenía conversaciones con ese futbolista para incorporarlo al primer equipo, pero su fichaje quedó descartado.
Uno de los clubes que no atraviesa un buen momento en la Liga 1 2026 es Sporting Cristal. Antes se caracterizaba por pelear los primeros lugares de la tabla, pero ahora figura entre los últimos puestos y lucha por no descender. Ante este panorama, la directiva celeste ha comenzado a tomar medidas radicales, como evaluar futuros fichajes. Justamente, tenía conversaciones con un futbolista que mantenía vínculo con FC Cajamarca, pero todo apunta a que se cayó la negociación.
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Se cae fichaje de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026
Nos referimos a Pablo Lavandeira, quien tenía contrato con FC Cajamarca durante todo 2026. El mediocampista ofensivo era uno de los afectados por la situación que atraviesa el club, por lo que tenía carta libre para firmar por cualquier elenco de Primera División. Sporting Cristal tomó conocimiento de ello y comenzó a avanzar en las conversaciones para cerrar su incorporación. Sin embargo, la operación se frustró de inmediato.
Pablo Lavandeira no llegará a Sporting Cristal.
Según manifestaron Diego Rebagliati y Julio Peña, Sporting Cristal tiene todo avanzado con el ex FC Cajamarca Hernán Barcos; pero, con relación a Pablo Lavandeira, no hay nada certero. De hecho, el comentarista deportivo afirmó que no fue opción en tienda celeste, por lo que quedó descartada su incorporación.
"Ayer (domingo 31 de mayo), aceptó Barcos la oferta de Sporting Cristal. Cerró el tema. Habían diferencias por el tema de contrato. En principio va hasta fin de año con renovación automática si se logran ciertos objetivos colectivos como ganar el Clausura, clasificar a una Copa y demás. Va a ser jugador de Cristal. El viernes se había caído la posibilidad porque Barcos no quería que sea solo seis meses. ¿Lavandeira? Lavandeira descartado. Nunca fue opción la verdad. A mí nunca me dijeron", manifestaron en el programa 'Fútbol Satélite'.
(VIDEO: Fútbol Satélite)
Hernán Barcos será nuevo jugador de Sporting Cristal
Hernán Barcos cerró su desvinculación de FC Cajamarca y quedó como jugador libre para el Torneo Clausura 2026. Sporting Cristal se contactó con el 'Pirata' para que sea su nuevo refuerzo, por lo que en breve se hará el anuncio oficial.
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