Alianza Lima busca asegurar a jugador de Múnich para el Clausura: "Ya hubo reunión"

Tras haber ganado el Torneo Apertura 2026, Alianza Lima debe prepararse para el Clausura con el objetivo de salir campeón de la Liga 1. Para ello, los blanquiazules buscan contar con un futbolista de Múnich e incluso ya hubo una primera reunión entre ambas partes. Te contamos de quién se trata.

Los íntimos avanzan a paso firme, pero no deben confiarse si quieren quedarse con el título nacional sin necesidad de una final. Bajo esa premisa, el periodista Denilson Barrenechea brindó información importante sobre el movimiento del mercado de fichajes en Matute.

"Alianza Lima tiene la intención de ampliar el vínculo contractual de Alejandro Duarte. El golero nacional firmó por dos años con la opción de renovar por uno más y ya hubo una reunión para ejecutar esa cláusula de ampliación. En los próximos días habría más novedades", indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales.

Alejandro Duarte salió campeón del Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima

De esta forma, Alianza Lima quiere seguir contando con el portero de la selección peruana, quien ha sido clave en lo que va de la temporada. Recordemos que logró quitarle la titularidad a Guillermo Viscarra luego de que el boliviano se lesionara en un momento importante del Torneo Apertura.

Alejandro Duarte es de Múnich

Pese a que la mayor parte de su carrera profesional se ha desarrollado en Perú, lo cierto es que Alejandro Duarte nació en Múnich, Alemania, en 1994. Eso sí, tiene la nacionalidad peruana por sus padres y no ocupa plaza de foráneo en la Liga 1 2026.