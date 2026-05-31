La vez que Perú destrozó y causó tremendo dolor al ídolo del Mundial 2026: Tim Payne

El Mundial 2026 todavía no comienza y ya dejó una historia llamativa. Tim Payne, jugador de Nueva Zelanda, contaba con pocos seguidores en redes sociales y no era conocido fuera de su país, pero ha sumado más de 3 millones de seguidores en apenas pocos días. Por eso, ahora todo el mundo habla de él en el ciberespacio y la afición está ansiosa por verlo debutar en el torneo de la FIFA.

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Hace poco, el streamer Valen Scarsini hizo un pedido a toda la comunidad latinoamericana: apoyar al futbolista menos famoso de la Copa del Mundo, que era Tim Payne. No obstante, en medio del furor mediático, pocos saben que en su momento el defensor neozelandés fue superado por la selección peruana de Ricardo Gareca, y no precisamente en el encuentro por el repechaje a Rusia 2018.

Tim Payne es un fenómeno mundial.

Perú derrotó a Tim Payne

Como algunos recordarán, antes de la repesca contra Australia, en el 2022 la Blanquirroja disputó un amistoso ante Nueva Zelanda en España. Aquel encuentro lo ganó el combinado incaico por 1-0, gracias a una acción en la que el célebre personaje oceánico fue protagonista absoluto.

En ese duelo de fecha FIFA, Tim Payne ingresó en el segundo tiempo, cuando todo iba igualado sin goles, y dio un pase muy fuerte a su portero. El arquero no pudo controlar el esférico y terminó perdiéndolo, por lo que Gianluca Lapadula aprovechó el error y marcó el 1-0 que le dio la victoria a la selección peruana.

Irónicamente, años después, Perú está totalmente eliminado del Mundial 2026 y Tim Payne está a punto de disputar el prestigioso torneo con Nueva Zelanda. Además, ya es el personaje más célebre de la Copa del Mundo, aunque el certamen aún no comienza.