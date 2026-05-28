¡Con Lionel Messi! Argentina dio su lista de convocados para defender su título en el Mundial 2026

¡Argentina presentó su lista de convocados! Este 28 de mayo, el entrenador Lionel Scaloni presentó la nómina de 26 futbolistas que defenderán su título de campeón en el Mundial 2026. Relación en la que aparece Lionel Messi, quien había sufrido una lesión hace unos días jugando por el Inter Miami y que romperá el histórico récord de participar en seis de estos torneos de manera consecutiva.

Lista de convocados de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Juan Musso

Gerónimo Rulli

Emiliano ‘Dibu’ Martínez

Defensores

Leonardo Balerdi

Nicolás Tagliafico

Gonzalo Montiel

Lissandro Martínez

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Facundo Medina

Nahuel Molina

Mediocampistas

Leandro Paredes

Rodrigo De Paul

Valentín Barco

Giovani Lo Celso

Exequiel Palacios

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Delanteros