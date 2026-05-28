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¡Con Lionel Messi! Argentina dio su lista de convocados para defender su título en el Mundial 2026

El entrenador Lionel Scaloni brindó la lista de 26 futbolistas convocados de la selección argentina para disputar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Gary Huaman
Lionel Messi disputará su sexto Mundial tras ser convocado por la selección de Argentina.
Lionel Messi disputará su sexto Mundial tras ser convocado por la selección de Argentina. | Foto: AFP
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¡Argentina presentó su lista de convocados! Este 28 de mayo, el entrenador Lionel Scaloni presentó la nómina de 26 futbolistas que defenderán su título de campeón en el Mundial 2026. Relación en la que aparece Lionel Messi, quien había sufrido una lesión hace unos días jugando por el Inter Miami y que romperá el histórico récord de participar en seis de estos torneos de manera consecutiva.

Lista de convocados de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

  • Juan Musso
  • Gerónimo Rulli
  • Emiliano ‘Dibu’ Martínez

Defensores

  • Leonardo Balerdi
  • Nicolás Tagliafico
  • Gonzalo Montiel
  • Lissandro Martínez
  • Cristian Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Facundo Medina
  • Nahuel Molina

Mediocampistas

  • Leandro Paredes
  • Rodrigo De Paul
  • Valentín Barco
  • Giovani Lo Celso
  • Exequiel Palacios
  • Alexis Mac Allister
  • Enzo Fernández

Delanteros

  • Julián Álvarez
  • Lionel Messi
  • Nicolás González
  • Tiago Almada
  • Giuliano Simeone
  • Nico Paz
  • José Manuel López
  • Lautaro Martínez
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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