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Confirman sensible lesión de Lionel Messi: ¿se pierde el Mundial con la selección de Argentina?

Inter Miami publicó un comunicado sobre el golpe que sufrió Lionel Messi en su último partido antes de que empiece la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Gary Huaman
Lionel Messi salió sentido en la victoria del Inter Miami en la MLS.
Lionel Messi salió sentido en la victoria del Inter Miami en la MLS. | Foto: composición Líbero
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Lionel Messi se ha vuelto tendencia. Sucede que, a tan solo 17 días para que empiece la Copa Mundial de la FIFA 2026, el astro argentino salió sentido en la victoria del Inter Miami sobre Philidelphia Union y empezó a preocupar a todos los hinchas de la selección argentina, pues el futbolista de 38 años se fue a los vestuarios agarrándose la parte posterior de su pierna izquierda.

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Tras esto, todos los fanáticos empezaron a preocuparse e incluso pensaron que no solo no podría llegar al debut de Argentina ante Argelia el próximo martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium, sino que podría ausentarse de toda la Copa Mundial.

Ante este panorama, Inter Miami le llevó a cabo las pruebas respectivas y publicó el parte médico confirmando que Lionel Messi sufrió una “sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”. Si bien aún no revelaron el tiempo de recuperación, indicaron que esto “dependerá de su evolución clínica y funcional”.

Inter Miami confirmó lesión de Lionel Messi

Inter Miami CF ha facilitado una actualización sobre la lesión de Leo Messi, presentada por Baptist Health. El capitán de Inter Miami CF tuvo que abandonar el terreno de juego el último domingo 24 de mayo, durante el partido contra Philadelphia Union, debido a molestias físicas. Tras someterse a nuevas pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. El tiempo que demore en retomar la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional”, se lee en el parte médico del cuadro rosado.

Parte médico de Lionel Messi.

Parte médico de Lionel Messi.

Ante lo expuesto, varios periodistas argentinos señalan que Lionel Messi podría perderse los amistosos de preparación de la Albiceleste ante Honduras (sábado 6 de junio) e Islandia (martes 9 de junio), pero revelaron que sí estará disponible para el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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