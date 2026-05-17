0
EN DIRECTO
Así quedó la tabla de la Liga 1 tras la victoria de Los Chankas

Lionel Messi y una insólita reacción contra los hinchas del Inter Miami en pleno partido

El astro argentino no aguantó el cántico de los hinchas del Inter Miami y les hizo un gesto que no tardó en volverse viral en las redes sociales.

Gary Huaman
Lionel Messi tuvo una curiosa reacción contra los hincha del Inter Miami.
Lionel Messi tuvo una curiosa reacción contra los hincha del Inter Miami. | Foto: captura/MLS
COMPARTIR

Inter Miami, de Lionel Messi, consiguió una importante victoria como local por 2-0 ante Portland Timbers por la fecha 14 de la Conferencia Este y escaló al segundo lugar de la tabla de posiciones con 28 unidades. En un encuentro en el que el astro argentino brilló con un gol y una asistencia, también destacó por un gesto particular que no tardó en volverse viral y que ya da la vuelta al mundo.

Antoine Griezmann habló sobre su breve paso por el FC Barcelona.

PUEDES VER: Griezmann calificó de "error" el fichar por Barcelona en su despedida del Atlético Madrid: "Pido perdón"

Sucede que durante el minuto 87 del partido, con el marcador completamente resuelto para las garzas, los hinchas del Inter Miami empezaron a cantar “Jugadores…”, el clásico cántico que las barras entonan cuando su equipo está perdiendo o empatando un partido.

Esto no le gustó para nada a Lionel Messi, quien no comprendía por qué cantaban eso. Entonces volteó y les hizo un gesto con los dedos, como preguntando qué hacían, e incluso movió la cabeza en señal de desaprobación. Como era de esperar, el clip se volvió viral y todos lo comentan.

¿Cómo le va a Lionel Messi en la MLS 2026?

Lionel Messi se encargó de conducir al Inter Miami a su primera victoria en su nuevo estadio por la MLS. Primero abrió el marcador a los 31 minutos y después se inventó una genial asistencia para que Berterame aumentara la ventaja a los 42.

Con la anotación de esta noche, el astro argentino alcanzó los 910 goles oficiales en su carrera profesional y llegó a los cinco goles y cinco asistencias en sus últimos cuatro partidos jugados.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Griezmann calificó de "error" el fichar por Barcelona en su despedida del Atlético Madrid: "Pido perdón"

  2. Canal confirmado para ver partido de Universitario vs Nacional por la Copa Libertadores

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano