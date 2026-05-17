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Lionel Messi y una insólita reacción contra los hinchas del Inter Miami en pleno partido
El astro argentino no aguantó el cántico de los hinchas del Inter Miami y les hizo un gesto que no tardó en volverse viral en las redes sociales.
Inter Miami, de Lionel Messi, consiguió una importante victoria como local por 2-0 ante Portland Timbers por la fecha 14 de la Conferencia Este y escaló al segundo lugar de la tabla de posiciones con 28 unidades. En un encuentro en el que el astro argentino brilló con un gol y una asistencia, también destacó por un gesto particular que no tardó en volverse viral y que ya da la vuelta al mundo.
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Sucede que durante el minuto 87 del partido, con el marcador completamente resuelto para las garzas, los hinchas del Inter Miami empezaron a cantar “Jugadores…”, el clásico cántico que las barras entonan cuando su equipo está perdiendo o empatando un partido.
Esto no le gustó para nada a Lionel Messi, quien no comprendía por qué cantaban eso. Entonces volteó y les hizo un gesto con los dedos, como preguntando qué hacían, e incluso movió la cabeza en señal de desaprobación. Como era de esperar, el clip se volvió viral y todos lo comentan.
¿Cómo le va a Lionel Messi en la MLS 2026?
Lionel Messi se encargó de conducir al Inter Miami a su primera victoria en su nuevo estadio por la MLS. Primero abrió el marcador a los 31 minutos y después se inventó una genial asistencia para que Berterame aumentara la ventaja a los 42.
Con la anotación de esta noche, el astro argentino alcanzó los 910 goles oficiales en su carrera profesional y llegó a los cinco goles y cinco asistencias en sus últimos cuatro partidos jugados.
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