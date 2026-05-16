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Chankas vs. CD Moquegua: alineaciones, hora y dónde ver partido del Torneo Apertura 2026
Mira la transmisión del partido entre Chankas vs. CD Moquegua por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, este domingo 17 de mayo.
No te pierdas el partido entre Los Chankas vs. CD Moquegua por la fecha número 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, este domingo 17 de mayo desde las 15.30 horas de Perú. La transmisión del partido será mediante la señal de L1 MAX y a continuación te contamos todos los detalles del trascendental encuentro.
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Como sabemos, este duelo será sumamente importante debido a que, si los de Andahuaylas pierden, Alianza Lima puede proclamarse inmediatamente campeón virtual del primer certamen de la temporada, ya que habrá una diferencia de seis puntos entre ambos clubes a falta de, precisamente, seis unidades por jugarse. Esto favorece a los blanquiazules por la diferencia de gol.
Chankas no quiere alejarse de Alianza Lima.
Por ello, Los Chankas saldrán con todo a conseguir la victoria en casa para así jugarse la vida la siguiente jornada en Matute, ya que hay enfrentamiento directo entre ambos clubes. Recordemos que el cuadro 'Guerrero' ha presentado un bajón en su rendimiento, pero siguen siendo favoritos ante CD Moquegua.
Chankas vs. Moquegua: horarios del partido
Te brindamos la hora según tu país de residencia:
- Perú, Ecuador y Colombia: 15.30 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 16.30 horas
- Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 17.30 horas
¿Dónde ver EN VIVO Chankas vs. Moquegua?
La transmisión del partido será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio peruano. Podrás seguir este encuentro, como ya es costumbre, a través del canal oficial del torneo local, disponible en distintas operadoras de televisión, como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable o Win TV.
Chankas vs. Moquegua: guía de canales
- Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD
- DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD
- Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD
- Best Cable: Canal 12
- Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping: Canal 32
Los Chankas vs. CD Moquegua: alineaciones posibles
Los Chankas: Camacho; Rizzo, Palomino, Ayarza, Quiroz; F. Torres, Takeuchi, Gonzales, Quintana; Pimienta, M. Torres.
CD Moquegua: Grados; Enciso, Granda, Perleche, Amasifuen; Chipao, Chávez, Mejía, Lastre; Dávila, Collazos.
¿En qué estadio juega Chankas vs. CD Moquegua?
El partido se llevará a cabo en el Estadio Los Chankas, ubicado en la ciudad de Andahuaylas, Perú, y a una altitud de 2926 metros sobre el nivel del mar. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar hasta 10 mil hinchas en sus tribunas.
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