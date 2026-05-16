Pablo Guede comparó a Alianza Lima con mítico club: "Es muy parecido"

Alianza Lima jugará ante Cienciano por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute. Antes de ello, Pablo Guede declaró a la prensa y afirmó que el club blanquiazul se parece mucho a una histórica escuadra del fútbol mundial.

Pablo Guede comparó a Alianza Lima con histórico club

En conversación con L1MAX, Guede fue consultado sobre qué siente al estar en Alianza y qué mensaje le da al hincha íntimo que sueña con el título del Apertura.

Para el entrenador argentino, su estadía en el cuadro blanquiazul es muy similar a cuando estaba en Colo Colo de Chile, por todo lo que le hacen sentir los hinchas. Asimismo, dejó en claro que su plantel dará todo en la cancha para lograr el objetivo de ganar.

Pablo Guede comparó a Alianza Lima con Colo Colo

"Es que te llega, es muy parecido a Colo-Colo, que se te mete adentro y te hacen sentir uno más. Estoy súper contento y feliz de mi estancia acá. ¿El mensaje? El de siempre: vamos a intentar dar lo mejor, lo vamos a dejar todo en la cancha y, como esto es fútbol, después veremos qué pasa", afirmó.

Por otro lado, Pablo Guede fue consultado sobre cómo se siente al estar cerca de lograr el título del Torneo Apertura; sin embargo, aún debe disputar encuentros vitales para proclamarse campeón.

"Es imposible, ¡qué pregunta! Pero es lindo sentir ese nervio, la tranquilidad y el querer que empiece ya. Lo más lindo es el partido; estos momentos previos son los más feos, hasta que los chicos entran a calentar. Llego muy bien y tranquilo tras haber trabajado con los chicos durante la semana. Espero que sea un gran espectáculo", aseguró.

Pablo Guede cerca de lograr el título del Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima

Pablo Guede está cerca de convertirse en el entrenador que ponga fin a la racha de Universitario de Deportes en la conquista de campeonatos cortos, si consigue coronarse con Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026.