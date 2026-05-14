Canal confirmado para ver Alianza Lima vs. Universitario por Liga Femenina 2026

Alianza Lima se enfrentará a Universitario de Deportes en una nueva edición del clásico femenino por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Conoce qué canal transmitirá este encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, en La Victoria.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario por Liga Femenina 2026?

La transmisión del partido entre Alianza y Universitario por la fecha 7 de la Liga Femenina 2026 se podrá ver gratis en la señal en vivo de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol, para todos los países de Latinoamérica.

El clásico entre Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 se verá por Bicolor+

¿Cómo llegan Alianza Lima y Universitario?

Alianza Lima y Universitario de Deportes disputarán el clásico en la cima del Torneo Apertura, igualados con 15 puntos cada uno, después de cinco fechas en las que ambos sumaron cinco victorias consecutivas.

El club crema visitará el Estadio Alejandro Villanueva con la misión de lograr una victoria y con la deuda pendiente de haber perdido el partido más importante de la temporada 2025 ante las blanquiazules en la final de la Liga Femenina.

Alianza Lima se enfrentará a Universitario de Deportes por la Liga Femenina 2026

Del mismo modo, en los cinco encuentros más recientes entre Alianza Lima y Universitario, las leonas no consiguieron ninguna victoria, mientras que las íntimas se impusieron en dos ocasiones. Los otros dos partidos terminaron en empate.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima y Universitario?

El partido entre Alianza Lima y Universitario, correspondiente al Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, se disputará el domingo 17 de mayo desde las 3.30 p. m., hora peruana, en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, en La Victoria.