0
EN VIVO
Real Madrid vs Oviedo por LaLiga
EN DIRECTO
Sorteo Copa de la Liga 2026

Canal confirmado para ver Alianza Lima vs. Universitario por Liga Femenina 2026

Conoce qué canal transmitirá el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva.

Luis Blancas
Canal para ver Alianza Lima vs. Universitario por Liga Femenina 2026
Canal para ver Alianza Lima vs. Universitario por Liga Femenina 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima se enfrentará a Universitario de Deportes en una nueva edición del clásico femenino por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Conoce qué canal transmitirá este encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, en La Victoria.

Revelan si Paolo Reyna firmará por Alianza Lima y dejará Universitario

PUEDES VER: Señalan si Paolo Reyna dejará Universitario para firmar por Alianza Lima: "Bienvenido..."

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario por Liga Femenina 2026?

La transmisión del partido entre Alianza y Universitario por la fecha 7 de la Liga Femenina 2026 se podrá ver gratis en la señal en vivo de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol, para todos los países de Latinoamérica.

El clásico entre Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 se verá por Bicolor+

El clásico entre Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 se verá por Bicolor+

¿Cómo llegan Alianza Lima y Universitario?

Alianza Lima y Universitario de Deportes disputarán el clásico en la cima del Torneo Apertura, igualados con 15 puntos cada uno, después de cinco fechas en las que ambos sumaron cinco victorias consecutivas.

El club crema visitará el Estadio Alejandro Villanueva con la misión de lograr una victoria y con la deuda pendiente de haber perdido el partido más importante de la temporada 2025 ante las blanquiazules en la final de la Liga Femenina.

Alianza Lima se enfrentará a Universitario de Deportes por la Liga Femenina 2026

Alianza Lima se enfrentará a Universitario de Deportes por la Liga Femenina 2026

Del mismo modo, en los cinco encuentros más recientes entre Alianza Lima y Universitario, las leonas no consiguieron ninguna victoria, mientras que las íntimas se impusieron en dos ocasiones. Los otros dos partidos terminaron en empate.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima y Universitario?

El partido entre Alianza Lima y Universitario, correspondiente al Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, se disputará el domingo 17 de mayo desde las 3.30 p. m., hora peruana, en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, en La Victoria.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. En Ecuador impactan al revelar que Alianza Lima busca a futbolista de casi un millón: "Trato..."

  2. Sorteo Copa de la Liga 2026: hora y dónde ver a los rivales de Alianza, Universitario y Cristal

  3. Así fue la llegada de Héctor Cúper al Perú para ser presentado como nuevo DT de Universitario - VIDEO

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano