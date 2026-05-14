Gerente deportivo habló sobre Jairo Vélez, figura de Alianza, y dejó fuerte mensaje: "Puede volver"

Alianza Lima contrató a Jairo Vélez y dio un batacazo en el mercado de fichajes, ya que venía de ser tricampeón con Universitario de Deportes. En ese sentido, el gerente deportivo sorprendió a los hinchas al asegurar que el volante ecuatoriano, nacionalizado peruano, tiene las puertas abiertas en su antigua institución deportiva y puede volver cuando quiera.

Sin embargo, no se trata del conjunto merengue, sino del Club César Vallejo, donde destacó y se hizo conocido en la Liga 1. Ahora, Luis Gálvez, directivo del cuadro trujillano, fue consultado en el programa 'Hablemos de MAX', vía L1 MAX, sobre el mediocampista de la selección peruana y sobre si está planeado que regrese al equipo poeta en algún momento de su carrera profesional.

“Jairo, un profesional 100%, es muy buena persona y destacamos eso mucho acá en el club. He conversado con él y sabe que, cuando quiera, va a regresar a la César Vallejo porque es su casa. Es el engreído de los dueños”, indicó el gerente deportivo de la UCV, y dejó claro que Jairo Vélez siempre será bienvenido en Trujillo por el rendimiento que demostró durante las cinco temporadas que estuvo ahí.

Asimismo, Luis Gálvez dio a conocer que la César Vallejo tenía previsto terminar con el préstamo del volante a Universitario de Deportes si retornaba a la Liga 1 para este 2026, pero lamentablemente el objetivo no se consiguió y terminó marchándose a Alianza Lima, pero ahora con transferencia absoluta. Por ello, los de Matute son dueños absolutos de su pase y deberán comprárselo si quieren contar nuevamente con el nacido en Ecuador.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jairo Vélez en Alianza Lima?

Jairo Vélez todavía tiene contrato con Alianza Lima hasta el 31 de diciembre del 2028, es decir, por dos temporadas más sin contar la actual. Por ello, salvo que los blanquiazules lo despidan por indisciplina, la UCV deberá negociar con ellos para una hipotética venta, aunque de momento parece imposible porque el jugador de la selección peruana brilla bajo las órdenes de Pablo Guede y está cerca de salir campeón del Torneo Apertura.