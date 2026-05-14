Alianza Lima se ilusiona con sumar a dos destacados jugadores para ser campeón del Clausura

El Torneo Apertura entra en su tramo final y Alianza Lima se perfila como el principal aspirante a consagrarse campeón. No obstante, el conjunto blanquiazul también tiene puesta la mirada en su participación en el Clausura, con el fin de quedarse con el título de la Liga 1 2026 de forma automática. Por ello, ya evalúa posibles refuerzos y se conoció que ha definido sus próximas incorporaciones.

Alianza Lima se ilusiona con sumar a dos destacados jugadores para el Torneo Clausura

Durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista José Varela, especializado en tienda blanquiazul, fue consultado por los posibles refuerzos que llegarían a Alianza Lima para el segundo tramo de la temporada, con el fin de potenciar el esquema del DT Pablo Guede.

Ante ello, el hombre de prensa señaló que la dirección deportiva de los íntimos está interesada en incorporar a un central y un extremo como sus próximos fichajes, aunque no se animó a revelar nombres. "Alianza busca un central y un extremo", fue la información que reveló el citado comunicador durante la transmisión del programa.

Alianza Lima ya piensa en conquistar el Torneo Clausura y consagrarse campeón nacional

Esta noticia ha sorprendido y despertado las expectativas de la hinchada, que espera con ansias la apertura del libro de pases para el Torneo Clausura 2026. Cabe señalar que, con relación a la posición de central, Alianza Lima solo cuenta con tres opciones: Mateo Antoni, Renzo Garcés y Gianfranco Chávez; este último es el revulsivo y encargado de ‘apagar incendios’.

No obstante, las lesiones y suspensiones han evidenciado que el equipo necesita más alternativas para evitar inconvenientes en el futuro. Aunque sorprende la decisión de sumar extremos, ya que ahí sí hay opciones como Eryc Castillo, Alan Cantero, Kevin Quevedo y Gaspar Gentile.

Alianza Lima definió su primera salida del plantel

Del mismo modo, el periodista José Varela informó que la directiva tiene decidido no retener al futbolista Pedro Aquino, quien acaba contrato tras el final del Torneo Apertura. De esta forma, el pivote deberá volver al Santos Laguna de México, club dueño de su pase.