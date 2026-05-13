Alianza Lima a un paso de igualar inédita estadística que lidera históricamente la 'U': "Campeones"

Es claro que en las últimas temporadas Alianza Lima y Universitario de Deportes han sido protagonistas de la Liga 1 del fútbol peruano. Sin embargo, un hecho ha tomado fuerza en este 2026, al ser el año de la Copa del Mundo. Millones de aficionados pusieron el foco en el palmarés del balompié nacional para saber qué equipo se consagró en cada una de estas ediciones de la FIFA.

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Como se recuerda, el último Mundial fue Qatar 2022 y ese año Alianza Lima se consagró bicampeón del fútbol peruano. Ahora, en este 2026 tiene muchas posibilidades de conseguir ese cometido al cierre de la temporada, pero hay una estadística que puede alcanzar e igualar a su clásico rival.

Alianza Lima a un paso de igualar estadística histórica de Universitario

Resulta que Universitario de Deportes lidera como el club que más títulos ha conseguido en años mundialistas. Los cremas registran seis trofeos obtenidos en las temporadas 1934, 1966, 1974, 1982, 1990 y 1998. Detrás del cuadro crema se encuentran Alianza Lima y Sporting Cristal, con cinco estrellas, por lo que este 2026 podría ser clave para los blanquiazules.

El equipo de Pablo Guede es líder del Torneo Apertura 2026 y da un gran paso hacia el título nacional. De concretarse ello, los blanquiazules igualarían esta histórica estadística de Universitario de Deportes y se proclamarían como los más ganadores en los años mundialistas.

Otros equipos peruanos que brillaron en años mundialistas son Atlético Chalaco (1930), Deportivo Municipal (1938, 1950), Sport Boys (1958), San Agustín (1986) y la Universidad San Martín (2010).

Campeones del fútbol peruano en años mundialistas. Foto: Realidad Crema.

Actualmente, Alianza Lima ha mostrado mucha regularidad en el inicio de la Liga 1 2026, por lo que no solo se afianza en el Torneo Apertura, sino que también mantiene ese camino con miras al título nacional, que se le ha hecho esquivo en los últimos tres años.