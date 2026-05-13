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Campeón con Alianza fue despedido con efecto inmediato y no estará en Cusco para partido del Apertura

Pese a haberle dado alegrías a la hinchada de Alianza Lima, ahora su presente lo aleja de la Liga 1 y no estará en un partido clave del Torneo Apertura 2026 en Cusco.

Diego Medina
Alianza Lima lo tuvo para ser campeón y ahora es despedido de manera inmediata.
Alianza Lima lo tuvo para ser campeón y ahora es despedido de manera inmediata. | Foto: Composición LÍBERO.
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Alianza Lima ha tenido en sus filas a varios futbolistas que han aportado lo mejor de sí para conseguir los títulos anhelados. Sin embargo, todo el crédito no es para los jugadores, sino también para las cabezas de grupo, como los directores técnicos. Este es el caso de Carlos Bustos, quien es recordado por la afición blanquiazul por obtener el título de la Liga 1 2021. Ahora, su presente es totalmente distinto, ya que acaba de ser destituido de UTC.

Hernán Barcos entró en los planes de campeón de la Liga 1.

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Carlos Bustos, excampeón con Alianza Lima, fue despedido de UTC

Pese a tener un inicio prometedor al ubicarse entre los primeros lugares del Torneo Apertura 2026, su caída ha sido abismal en cuanto a resultados. Actualmente, UTC se ubica en la casilla 13 con 16 unidades y encadena ocho partidos seguidos sin victorias. Su último partido fue una derrota ante FC Cajamarca, por lo que la directiva tomó la decisión de prescindir de Carlos Bustos.

A través de un comunicado en redes sociales, el Gavilán del Norte anunció esta medida, que se ha dado por mutuo acuerdo, poniendo por delante los intereses de la institución. Los resultados no acompañan en esta recta final de la temporada, por lo que buscarán nuevas alternativas en el mercado.

"El Club UTC informa a su hinchada, medios de comunicación y opinión pública que, tras llegar a un mutuo acuerdo, el profesor Carlos Bustos y su comando técnico culminan su etapa al frente de nuestra institución. Esta decisión se ha tomado en los mejores términos, con respeto y disposición de ambas partes, priorizando siempre el bienestar y los objetivos institucionales", se lee en el comunicado del cuadro cajamarquino.

Carlos Bustos

Carlos Bustos, excampeón con Alianza Lima, no seguirá como DT en UTC.

¿Qué clubes ha dirigido Carlos Bustos?

  • Sportivo Belgrano (Argentina)
  • Talleres (Argentina)
  • Neza (México)
  • Monarcas Morelia (México)
  • Guadalajara (México)
  • Dorados de Sinaloa (México)
  • Atlético San Luis (México)
  • Cafetaleros de Tapachula (México)
  • Universidad San Martín (Perú)
  • Melgar (Perú)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Blooming (Bolivia)
  • The Strongest (Bolivia)
  • Deportivo Garcilaso (Perú)
  • UTC (Perú)
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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