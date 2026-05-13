Alianza Lima anunció salida de su director técnico pese a buenos resultados: "Gracias"

Mala noticia en Matute. Alianza Lima le comunicó a sus hinchas de manera oficial, mediante un mensaje en redes sociales, que el director técnico del primer equipo no continuará en la institución deportiva. Esto pese a que el entrenador argentino venía obteniendo buenos resultados con el plantel y se había ganado el cariño total de la afición. Te contamos los detalles.

Si bien los fanáticos de La Victoria están atentos a lo que hace el conjunto de Pablo Guede en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, hace poco el foco estuvo en la gran final de la Liga Peruana de Vóley, donde las blanquiazules salieron tricampeonas nacionales. En ese sentido, ahora el cuadro íntimo anunció que Facundo Morando dejó el equipo principal luego de tres temporadas, ya que llegó en el 2023.

“Hoy los caminos nos separan, pero el amor por Alianza Lima queda para siempre. ¡Gracias Facu, por hacer historia junto a nosotros!”, indicó Alianza Lima Vóley en redes sociales. Si bien esta noticia causó mucha tristeza en la afición, era un escenario previsto desde hace semanas por las constantes ofertas de trabajo que venía recibiendo el estratega argentino, que, según diversos medios extranjeros, continuará con su carrera profesional en un conocido club de Brasil: Fluminense.

Facundo Morando no va más en Alianza Lima.

¿Facundo Morando entrenará a Fluminense?

Sin embargo, este dato todavía no ha sido confirmado por completo debido a que hace una semana el entrenador brindó las siguientes declaraciones a la prensa peruana, luego de salir tricampeón de la Liga Peruana de Vóley: “No sé cuál es mi destino en el futuro, todavía no lo sé. Estamos hablando (Fluminense), hay posibilidades, pero todavía no sé. Estamos viendo porque hay otras posibilidades también. Sí (Europa), quizás, son todas de crecimiento personal, pero no hay nada cerrado todavía. Hoy es destino es Buenos Aires y selección argentina”. Recordemos que, a la par de dirigir un club, estará comandando a su selección nacional.

Logros de Facundo Morando en Alianza Lima

Facundo Morando devolvió a Alianza Lima al éxito, ya que sacó campeonas a las blanquiazules de la Liga Peruana de Vóley en las temporadas 2023/2024, 2024/2025 y 2025/2026. Además, salió subcampeón del Campeonato Sudamericano de Vóley 2025 y quedó en tercer lugar en la edición 2026. Finalmente, también llegó a jugar el Mundial de Clubes 2025 con el elenco de Matute, donde logró ganar un histórico partido.