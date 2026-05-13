¿Renato Tapia da el batacazo y llega a Alianza Lima para el 2026? Se revela la verdad

Alianza Lima es uno de los clubes que se mantiene firme en sus objetivos de esta temporada. Los blanquiazules son líderes del Torneo Apertura y, pese a ello, consideran que deben reforzar el plantel para consolidarse en el certamen local. Bajo esa premisa, se ha conocido que uno de los jugadores que sonó con fuerza en tienda blanquiazul fue Renato Tapia, quien actualmente se desempeña en Al Wasl, de Emiratos Árabes Unidos.

¿Alianza Lima fichará a Renato Tapia este 2026?

Según informó el periodista José Varela en el programa 'Modo Fútbol', es cierto que se comentó la posibilidad de ver a Renato Tapia en Alianza Lima para la temporada 2026. De hecho, se revela que hay conversaciones entre el representante de Renato Tapia y el club, pero aún no hay nada concreto sobre una negociación.

El mismo comunicador comentó que tuvo acceso a una comunicación directa con el entorno del volante peruano, y se conoció que, de momento, el futbolista desea seguir sumando minutos en el exterior. Por si fuera poco, Tapia aún mantiene contrato con Al Wasl, de Emiratos Árabes Unidos, por lo que pretende respetarlo hasta que surjan novedades.

"A raíz de que suena por aquí y posibilidad de venir a Perú en Alianza Lima. Lo que hoy es consultar y hay fuente de aquí y fuera del país. Consulté y dice que hay conversaciones del representante de Renato Tapia con el club (Alianza Lima). Pero aquí no queda todo, pero me acerqué al entorno de Renato y él a su edad todavía espera seguir jugando afuera. Volver a Perú, no. Quiero seguir jugando en el exterior. Además tiene contrato, gana muy bien afuera", manifestó José Varela.

(VIDEO: Modo Fútbol)

¿Cuándo termina el contrato de Renato Tapia con Al Wasl, de Emiratos Árabes Unidos?

Renato Tapia tiene contrato con Al Wasl, de Emiratos Árabes Unidos, hasta junio del 2027. Le queda poco más de un año al volante nacional en suelo asiático, por lo que seguirá concentrado con el plantel y tratará de aportar lo mejor de sí para conseguir cada uno de los objetivos trazados.